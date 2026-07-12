Буданов о смерти Линдси Грэма: Украина потеряла друга

Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на смерть американского сенатора Линдси Грэма. По его словам, Украина потеряла настоящего друга, а Соединенные Штаты Америки — одного из своих лучших сыновей.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в воскресенье, 12 июля, передает Новини.LIVE.

Смерть Линдси Грэма — реакция Буданова

Глава ОП подчеркнул, что Грэм был одним из тех американских политиков, кто не боялся называть вещи своими именами. Он последовательно выступал в поддержку Украины в самые сложные периоды, продвигал оказание военной помощи, настаивал на ужесточении санкций против России и напоминал миру, что свобода имеет свою цену. По словам Буданова, поддержка Грэма не ограничивалась заявлениями.

Линдси Грэм. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Он неоднократно приезжал в Украину и встречался с нашими военными и руководством государства, лично видел последствия российской агрессии и делал все, чтобы голос Украины был услышан в Вашингтоне. Всего за день до своей смерти он снова был в Киеве, подтвердив неизменность своей позиции в отношении поддержки Украины", — отметил он.

Буданов говорит, что память о друзьях измеряется не словами, а поступками. Грэм был другом Украины именно благодаря своим поступкам.

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"Имел честь быть знакомым с ним. Искренние соболезнования семье, близким, американскому народу и всем, кто знал и работал с Линдси Грэмом. Светлая память", — добавил глава ОП.

Как писали Новини.LIVE, в возрасте 71 года умер сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм. Еще 10 июля он находился с визитом в Украине.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Грэма, выразив искренние соболезнования. Он охарактеризовал его как преданного патриота и одного из самых выдающихся политических деятелей.

Также на смерть Грэма отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который назвал его настоящим защитником свободы и ценностей, делающих мир безопаснее.

Новини.LIVE подробно рассказывали, кто такой Линдси Грэм и почему его называли другом Украины. В частности, он неоднократно посещал Украину, проводил встречи с представителями власти и военными, а также настойчиво призывал руководство США расширять поставки современного вооружения.