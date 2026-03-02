Видео
Україна
Главная Новости дня Удары по энергетике — есть обесточивание в нескольких областях

Удары по энергетике — есть обесточивание в нескольких областях

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 10:22
В нескольких областях обесточивания — какая ситуация в энергосистеме Украины
Энергетик возле линии электросети. Фото: ДТЭК

В нескольких областях Украины зафиксировано обесточивание из-за российских ударов по инфраструктуре. Состояние в энергетике сложное, поэтому украинцев просят бережно пользоваться светом.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Укрэнерго 2 марта.

Ситуация в энергосистеме Украины 2 марта

Как отметили в Укрэнерго, потребление электроэнергии возросло. В некоторых регионах сейчас применяются ограничения, есть необходимость в экономном энергопотреблении. Украинцев просят перенести пользование мощными электроприборами на ночное время — после 22:00.

Яка ситуація в енергосистемі України після російських обстрілів 2 березня
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Ситуация в энергетике остается сложной из-за российских обстрелов инфраструктуры. По состоянию на утро 2 марта из-за атак есть обесточивание в нескольких областях:

  • Донецкой;
  • Сумской;
  • Запорожской.

"Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и оживить всех обесточенных абонентов", — говорится в сообщении.

Из-за предыдущих обстрелов РФ в части регионов Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности. Кроме того, действуют графики почасовых отключений света для всех потребителей.

Отключение света в Украине

Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики Андрей Жупанин в комментарии Новини.LIVE заявил, что Украина будет жить с графиками отключений света еще месяц. После этого отсутствие электроэнергии будет минимальным, но летом отключения могут начаться снова.

В то же время украинский Президент Владимир Зеленский сообщил, что началась подготовка стратегии восстановления энергетики. Кроме того, систему защиты инфраструктуры также обновят.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
