Яка ситуація в енергосистемі України — відомо про знеструмлення через атаки

Енергетик біля лінії електромережі. Фото: ДТЕК

Через російські обстріли зафіксовано знеструмлення в кількох областях. Українців просять ощадливо користуватися електроенергією.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Укренерго 2 березня.

Ситуація в енергосистемі України 2 березня

Як зазначили в Укренерго, споживання електроенергії зросло. В деяких регіонах наразі застосовуються обмеження, є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Українців просять перенести користування потужними електроприладами на нічний час — після 22:00.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Ситуація в енергетиці залишається складною через російські обстріли інфраструктури. Станом на ранок 2 березня через атаки є знеструмлення у кількох областях:

Донецькій;

Сумській;

Запорізькій.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх знеструмлених абонентів", — йдеться у повідомленні.

Через попередні обстріли РФ у частині регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. Крім того, діють графіки погодинних відключень світла для всіх споживачів.

Відключення світла в Україні

Заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики Андрій Жупанин в коментарі Новини.LIVE заявив, що Україна буде жити з графіками відключень світла ще місяць. Після цього відсутність електроенергії буде мінімальною, але влітку відключення можуть початися знову.

Водночас український Президент Володимир Зеленський повідомив, що почалася підготовка стратегії відновлення енергетики. Крім того, систему захисту інфраструктури також оновлять.