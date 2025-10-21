Зеленский прокомментировал российские удары по энергетике Украины

Удары России по энергетике — Зеленский высказался и показал фото
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о российских ударах по энергетике. По его словам, сейчас продолжаются восстановительные работы в Черниговской и Сумской областях.
Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 21 октября.
Удары России по энергетике Украины
Зеленский отметил, что российские оккупанты наносили удары даже FPV-дронами по трансформаторам в Запорожской области. Он поблагодарил ремонтные бригады, энергетиков, коммунальные службы и ГСЧС, которые почти круглосуточно работают и поддерживают людей.
Глава государства сообщил, что сегодня уже были доклады вице-премьера Алексея Кулебы и министра внутренних дел Игоря Клименко. По словам Зеленского, необходимые силы есть, а в каждой области делается максимум для восстановления энергоснабжения.
"Так же активно и максимально надо работать дипломатам, политическим лидерам. Как только несколько недель назад Путин почувствовал настоящее давление и угрозу "томагавков", сразу проявил готовность вернуться к дипломатии. И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог", — отметил украинский лидер.
Он подчеркнул, что российская тактика — это убийства людей и террор холодом. По словам Зеленского, накануне зимы фактически ежедневно оккупанты бьют по нашим объектам инфраструктуры.
"Только давление на Россию может это исправить и остановить. Только достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности. Надо закончить эту войну, и только давление приведет к миру", — добавил он.
Напомним, 21 октября российские захватчики атаковали энергообъекты в Черниговской и Днепропетровской областях.
Кроме того, в ночь на 21 октября оккупанты массированно обстреляли Черниговскую область. Под ударами были объекты критической инфраструктуры.
