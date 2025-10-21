Видео
Главная Новости дня Удары России по энергетике — Зеленский высказался и показал фото

Удары России по энергетике — Зеленский высказался и показал фото

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 13:12
обновлено: 14:16
Зеленский прокомментировал российские удары по энергетике Украины
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о российских ударах по энергетике. По его словам, сейчас продолжаются восстановительные работы в Черниговской и Сумской областях.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 21 октября.

Читайте также:

Удары России по энергетике Украины

Зеленский отметил, что российские оккупанты наносили удары даже FPV-дронами по трансформаторам в Запорожской области. Он поблагодарил ремонтные бригады, энергетиков, коммунальные службы и ГСЧС, которые почти круглосуточно работают и поддерживают людей.

Пункт незламності
Пункт несокрушимости в Черниговской области. Фото: ГСЧС

Глава государства сообщил, что сегодня уже были доклады вице-премьера Алексея Кулебы и министра внутренних дел Игоря Клименко. По словам Зеленского, необходимые силы есть, а в каждой области делается максимум для восстановления энергоснабжения.

Пункт незламності в Чернігівській області
Ребенок в пункте несокрушимости. Фото: ГСЧС

"Так же активно и максимально надо работать дипломатам, политическим лидерам. Как только несколько недель назад Путин почувствовал настоящее давление и угрозу "томагавков", сразу проявил готовность вернуться к дипломатии. И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог", — отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что российская тактика — это убийства людей и террор холодом. По словам Зеленского, накануне зимы фактически ежедневно оккупанты бьют по нашим объектам инфраструктуры.

Удари Росії по енергетиці
Люди в пункте несокрушимости. Фото: ГСЧС
Ситуація зі світлом
Пункт несокрушимости. Фото: ГСЧС

"Только давление на Россию может это исправить и остановить. Только достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности. Надо закончить эту войну, и только давление приведет к миру", — добавил он.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 21 октября российские захватчики атаковали энергообъекты в Черниговской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в ночь на 21 октября оккупанты массированно обстреляли Черниговскую область. Под ударами были объекты критической инфраструктуры.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
