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Главная Новости дня "Удар" по метеозависимым: Землю накрыла мощная магнитная буря

"Удар" по метеозависимым: Землю накрыла мощная магнитная буря

Ua ru
8 ноября 2026 08:36
Магнитные бури 8 ноября: возможное влияние на самочувствие Новини.LIVE
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Магнитные бури ожидаются на Земле в воскресенье, 8 ноября. Зафиксирована солнечная активность с К-индексом 5, что соответствует красному уровню. Люди, чувствительные к погодным условиям, могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Об этом сообщают Центр прогнозирования космической погоды и Meteoagent, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 8 ноября

Суточный показатель геомагнитной активности (индекс Ap) 031, что указывает на возбужденное состояние магнитного поля.

Прогноз магнітних бур на 8 листопада
Магнитные бури 8 ноября. Фото: Meteoagent

Наиболее ощутимое влияние на метеозависимых людей возможно утром и после 20:00. В то же время в период с 11:00 до 20:00 ожидается временное затишье и снижение напряжения.

Ожидается, что уже в ночь на 9 ноября геомагнитная обстановка пойдет на спад, а 10 ноября геомагнитное поле Земли полностью успокоится. При этом прогнозы магнитных бурь могут меняться.

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Влияние магнитных бурь на организм

Во время солнечных вспышек и магнитных бурь изменяется магнитное поле Земли, что вызывает реакции в организме метеозависимых людей:

  • колебания артериального давления и скачки пульса;
  • головная боль;
  • необоснованное чувство тревоги, раздражительность или эмоциональные перепады;
  • бессонница или, наоборот, выраженная дневная сонливость, вялость, тяжесть в теле и апатия.

Люди с чувствительными суставами, метеопатией или заболеваниями сердечно-сосудистой системы обычно ощущают бури наиболее остро.

Рекомендации на период магнитных бурь:

  • пить достаточно воды в течение дня, так как это помогает поддерживать нормальную вязкость крови;
  • избегать слишком соленой, жирной или тяжелой пищи, поскольку она увеличивает нагрузку на сосуды;
  • сократить употребление крепкого кофе, энергетиков и алкоголя, поскольку они создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему;
  • спокойные прогулки на свежем воздухе;
  • полноценный сон;
  • уменьшение информационной нагрузки.

Как писали Новини.LIVE, в Центре прогнозирования космической погоды рассказали, какоя будет ситуация с магнитными бурями в течение ноября. В частности, возможны кратковременные геомагнитные колебания.

А погода в Украине 8 ноября будет преимущественно сухой. Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Днем температура воздуха ожидается около +1...+6 °C.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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