"Удар" по метеозалежних: Землю накрила потужна магнітна буря
Магнітні бурі очікуються на Землі у неділю, 8 листопада. Фіксується сонячна активність з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Метеозалежні можуть відчути погіршення самопочуття.
Про це повідомляють Центр прогнозування космічної погоди та Meteoagent, передає Новини.LIVE.
Магнітні бурі 8 листопада
Загальнодобовий показник геомагнітної активності (індекс Ap) 031, що вказує на збурений стан магнітного поля.
Найбільш відчутний вплив на метеозалежних можливий зранку та після 20:00. Водночас упродовж 11:00-20:00 буде тимчасове затишшя та спад напруги.
Очікується, що вже в ніч проти 9 листопада геомагнітна обстановка піде на спад, а 10 листопада геомагнітне поле Землі повністю заспокоїться. Водночас прогнози магнітних бур можуть змінюватися.
Вплив магнітних бур на організм
Під час сонячних спалахів і магнітних бур змінюється магнітне поле Землі, що викликає реакції в організмі метеозалежних:
- коливання артеріального тиску та скачки пульсу;
- головний біль;
- безпідставне відчуття тривоги, дратівливість чи емоційні перепади;
- безсоння або, навпаки, виражена сонливість удень, млявість, важкість у тілі та апатія.
Люди з чутливими суглобами, метеопатією чи захворюваннями серцево-судинної системи зазвичай відчувають бурі найгостріше.
Рекомендації для періоду магнітних бур:
- пити достатньо води впродовж дня, оскільки це допомагає підтримувати нормальну в'язкість крові;
- уникати занадто солоної, жирної чи важкої їжі, оскільки вона додає навантаження на судини;
- знизити споживання міцної кави, енергетиків та алкоголю, оскільки вони створюють додаткове навантаження на серцево-судинну систему;
- спокійні прогулянки на свіжому повітрі;
- повноцінний сон;
- зменшення інформаційного навантаження.
Як писали Новини.LIVE, у Центрі прогнозування космічної погоди розповіли, яка буде ситуація з магнітними бурями упродовж листопада. Зокрема, можливі короткочасні геомагнітні коливання.
А погода в Україні 8 листопада буде переважно сухою. Синоптики не прогнозують істотних опадів. Вдень температура повітря очікується близько +1...+6 °C.