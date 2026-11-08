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Головна Новини дня "Удар" по метеозалежних: Землю накрила потужна магнітна буря

"Удар" по метеозалежних: Землю накрила потужна магнітна буря

Ua ru
8 листопада 2026 08:36
Магнітні бурі 8 листопада: можливий вплив на самопочуття Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Магнітні бурі очікуються на Землі у неділю, 8 листопада. Фіксується сонячна активність з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Метеозалежні можуть відчути погіршення самопочуття.

Про це повідомляють Центр прогнозування космічної погоди та Meteoagent, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 8 листопада

Загальнодобовий показник геомагнітної активності (індекс Ap) 031, що вказує на збурений стан магнітного поля

Прогноз магнітних бур на 8 листопада
Магнітні бурі 8 листопада. Фото: Meteoagent

Найбільш відчутний вплив на метеозалежних можливий зранку та після 20:00. Водночас упродовж 11:00-20:00 буде тимчасове затишшя та спад напруги.

Очікується, що вже в ніч проти 9 листопада геомагнітна обстановка піде на спад, а 10 листопада геомагнітне поле Землі повністю заспокоїться. Водночас прогнози магнітних бур можуть змінюватися. 

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Вплив магнітних бур на організм

Під час сонячних спалахів і магнітних бур змінюється магнітне поле Землі, що викликає реакції в організмі метеозалежних:

  • коливання артеріального тиску та скачки пульсу;
  • головний біль;
  • безпідставне відчуття тривоги, дратівливість чи емоційні перепади;
  • безсоння або, навпаки, виражена сонливість удень, млявість, важкість у тілі та апатія.

Люди з чутливими суглобами, метеопатією чи захворюваннями серцево-судинної системи зазвичай відчувають бурі найгостріше.

Рекомендації для періоду магнітних бур:

  • пити достатньо води впродовж дня, оскільки це допомагає підтримувати нормальну в'язкість крові;
  • уникати занадто солоної, жирної чи важкої їжі, оскільки вона додає навантаження на судини;
  • знизити споживання міцної кави, енергетиків та алкоголю, оскільки вони створюють додаткове навантаження на серцево-судинну систему;
  • спокійні прогулянки на свіжому повітрі;
  • повноцінний сон;
  • зменшення інформаційного навантаження.

Як писали Новини.LIVE, у Центрі прогнозування космічної погоди розповіли, яка буде ситуація з магнітними бурями упродовж листопада. Зокрема, можливі короткочасні геомагнітні коливання.

А погода в Україні 8 листопада буде переважно сухою. Синоптики не прогнозують істотних опадів. Вдень температура повітря очікується близько +1...+6 °C. 

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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