Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Магнітні бурі очікуються на Землі у неділю, 8 листопада. Фіксується сонячна активність з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Метеозалежні можуть відчути погіршення самопочуття.

Про це повідомляють Центр прогнозування космічної погоди та Meteoagent, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 8 листопада

Загальнодобовий показник геомагнітної активності (індекс Ap) 031, що вказує на збурений стан магнітного поля.

Магнітні бурі 8 листопада. Фото: Meteoagent

Найбільш відчутний вплив на метеозалежних можливий зранку та після 20:00. Водночас упродовж 11:00-20:00 буде тимчасове затишшя та спад напруги.

Очікується, що вже в ніч проти 9 листопада геомагнітна обстановка піде на спад, а 10 листопада геомагнітне поле Землі повністю заспокоїться. Водночас прогнози магнітних бур можуть змінюватися.

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Вплив магнітних бур на організм

Під час сонячних спалахів і магнітних бур змінюється магнітне поле Землі, що викликає реакції в організмі метеозалежних:

коливання артеріального тиску та скачки пульсу;

головний біль;

безпідставне відчуття тривоги, дратівливість чи емоційні перепади;

безсоння або, навпаки, виражена сонливість удень, млявість, важкість у тілі та апатія.

Люди з чутливими суглобами, метеопатією чи захворюваннями серцево-судинної системи зазвичай відчувають бурі найгостріше.

Рекомендації для періоду магнітних бур:

пити достатньо води впродовж дня, оскільки це допомагає підтримувати нормальну в'язкість крові;

уникати занадто солоної, жирної чи важкої їжі, оскільки вона додає навантаження на судини;

знизити споживання міцної кави, енергетиків та алкоголю, оскільки вони створюють додаткове навантаження на серцево-судинну систему;

спокійні прогулянки на свіжому повітрі;

повноцінний сон;

зменшення інформаційного навантаження.

Як писали Новини.LIVE, у Центрі прогнозування космічної погоди розповіли, яка буде ситуація з магнітними бурями упродовж листопада. Зокрема, можливі короткочасні геомагнітні коливання.

А погода в Україні 8 листопада буде переважно сухою. Синоптики не прогнозують істотних опадів. Вдень температура повітря очікується близько +1...+6 °C.