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Гидрометцентр предупредил о морозах в Украине сегодня

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8 ноября 2026 04:52
Прогноз погоды в Украине на 8 ноября — где ожидаются морозы Новини.LIVE
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на воскресенье, 8 ноября. В этот день ожидается облачная осенняя погода, но без осадков. Ночью в ряде регионов Украины были морозы, но уже днём потеплеет до +1…+10 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 8 ноября

Специалисты Укргидрометцентра отмечают, что в течение 8 ноября будет преобладать сухая погода, осадков не ожидается. Небо будет облачным, но с прояснениями. На западе Украины возможен туман. Ветер прогнозируется переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

В ночное время на территории страны температура воздуха составляла от +1 до -4 °C, тогда как днем будет теплее — +1...+6 °C. Между тем жителям Закарпатья стоит ожидать потепления до +10 °C.

Морози до -7 °C та потепління до +10 °C: прогноз погоди на завтра - фото 1
Карта прогноза погоды в Украине на 8 ноября. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоды в Украине на 8 ноября от Meteoprog

Синоптики на воскресенье, 8 ноября, прогнозируют в центре страны колебания температуры от -4 до +1 °C, днем она составит +3...+8 °C. Такая погода ожидается в Виннице, Черкассах, Кропивницком, Полтаве и Днепре.

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Между тем в столице и других северных регионах будет прохладнее: ночью температура опускалась до 0...-5 °C, днем воздух прогреется до +2...+7 °C. Осадков не ожидается, ветер западный, 5–10 м/с.

На Западе ночью прогнозировали -1...-6 °C, днём — +3...+8 °C. Специалисты Meteoprog также отмечают, что в Закарпатье ожидается потепление до +10 °C, утром возможен туман.

Холоднее всего будет на востоке — ночью было целых -2...-7 °C, днем ожидается +1...+6 °C. Осадков не предвидится, ветер будет западным, 5–10 м/с

Юг, а именно — Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса и Симферополь — получит сухую погоду. Ночью было -2...-3 °C, а днем воздух прогреется до +4...+9 °C.

Мы писали, что климатолог Вера Балабух спрогнозировала, какой будет зима 2026–2027 годов. По ее словам, это будет сезон, богатый мокрым снегом и дождями. В то же время ожидается, что в этом году температура в это время года будет на 1–2 градуса выше нормы.

Новини.LIVE сообщали, что по словам синоптиков, уже с середины ноября украинцы почувствуют существенное похолодание. Преобладать будет облачная погода с прояснениями и ночными заморозками.

погода Укргидрометцентр Украина морозы прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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