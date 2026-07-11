Удар КАБами по Славянску: один человек погиб, есть раненые

Последствия удара по Славянску. Фото: ГСЧС

Карина Приходько Редактор

В результате авиаудара по Славянску в Донецкой области 11 июля погиб один человек. Еще трое человек получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Обстрел Славянска 11 июля

"Донецкая область: в Славянске в результате авиаудара РФ погиб человек, еще трое ранены", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Славянску. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Славянску. Фото: ГСЧС

Спасатели сообщили, что в месте попадания повреждены четыре многоквартирных и 16 частных домов, административное здание и легковые автомобили.

Кроме того, враг обстрелял поселок Билбасовка Славянской громады. В результате вражеского удара загорелось административное здание. Отмечается, что спасатели ликвидировали пожары.

Как писали Новини.LIVE, 11 июля россияне также нанесли удары КАБами по Запорожью. В результате вражеских обстрелов три женщины получили ранения.

Также в Запорожье сегодня спасатели достали из-под завалов тело мужчины. Оккупанты атаковали город вечером 10 июля. Еще 33 человека получили ранения.