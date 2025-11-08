Взрывы в Сумах и Николаеве 8 ноября из-за атаки дронов

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Сумах и Николаеве были слышны прямо сейчас, в ночь на 8 ноября. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Сумах и Николаеве в ночь на 8 ноября

"В Сумах был слышен взрыв, передают наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 02:24.

После этого стало известно, что взрывы прогремели в Николаеве.

Перед этим военные фиксировали в Сумской области группу ударных дронов РФ. Также группа беспилотников была зафиксирована в Черном море, которые двигались в направлении Николаевской области.

Воздушные силы ВСУ фиксируют дроны РФ. Фото: скриншот из Telegram

Обновлено в 03:43

В Сумах снова был слышен взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:42 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что около часа назад звуки взрывов прозвучали в Днепре, Харькове и Запорожье. Военные фиксировали скоростные цели и дроны россиян.

Также мы писали, что в Днепре вражеский беспилотник попал в дом, в результате чего возник пожар и разрушены квартиры.