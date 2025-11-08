Днепр под ударом 8 ноября - поврежден дом, разрушены квартиры

Пожар в городе. Иллюстративное фото: MIG

Российские оккупанты в ночь на 8 ноября атаковали Днепр и область дронами. В результате вражеской атаки повреждена многоэтажка, разрушены квартиры и произошли пожары.

Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

"В Днепре из-за попадания БпЛА повреждена многоэтажка. Разрушены несколько квартир. Возник пожар", — говорится в сообщении.

Гайваненко уточнил, что по предварительным данным, пока известно о 7 пострадавших. Среди них двое детей — 2 и 13 лет. Информация сейчас уточняется.

Также он рассказал о последствиях атаки в области.

"В Самаровском районе загорелся частный дом. Громко также было в Павлограде. Изуродован магазин. В Синельниковском районе повреждена инфраструктура", — резюмировал глава ОГА.

Обновлено в 03:09

Мэр Днепра Борис Филатов написал в соцсетях, что до начала спасательной операции точное количество погибших или раненых невозможно. Сейчас ее не начнут, пока не закончится обстрел и сигнал воздушной тревоги.

"Также, пока невозможно выяснить размер поврежденного имущества. Все, кому необходимо временное убежище, обращайтесь в 130-ю школу. Все городские службы задействованы", — добавил мэр.

Напомним, что вечером 7 ноября россияне атаковали дронами Одесскую область. В регионе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что в тот же вечер РФ ударила КАБами по Харьковской области. Враг повредил АЗС, есть информация о пострадавших.