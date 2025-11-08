Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Сумах та Миколаєві було чути вибухи

У Сумах та Миколаєві було чути вибухи

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 02:42
Оновлено: 04:09
Вибухи у Сумах та Миколаєві 8 листопада через атаку дронів
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Сумах та Миколаєві було чути прямо зараз, в ніч проти 8 листопада. Військові попереджали про загроза застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів у Сумах та Миколаєві в ніч проти 8 листопада

"У Сумах було чути вибух, передають наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 02:24.

Після цього стало відомо, що вибухи пролунали у Миколаєві.

Перед цим військові фіксували у Сумській області групу ударних дронів РФ. Також групу безпілотників було зафіксовано у Чорному морі, які рухалися в напрямку Миколаївської області.

Росіяни атакують Суми і Миколаїв дронами 8 листопада
Повітряні сили ЗСУ фіксують дрони РФ. Фото: скриншот з Telegram

Оновлено о 03:43

У Сумах знову було чути вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Сумах та Миколаєві 8 листопада
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів пролунали у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі. Військові фіксували швидкісні цілі та дрони росіян.

Також ми писали, що у Дніпрі ворожий безпілотник влучив у будинок, внаслідок чого виникла пожежа та зруйновані квартири.

вибух Миколаїв Суми обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації