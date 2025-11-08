Вибухи у Сумах та Миколаєві 8 листопада через атаку дронів

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Сумах та Миколаєві було чути прямо зараз, в ніч проти 8 листопада. Військові попереджали про загроза застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Сумах та Миколаєві в ніч проти 8 листопада

"У Сумах було чути вибух, передають наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 02:24.

Після цього стало відомо, що вибухи пролунали у Миколаєві.

Перед цим військові фіксували у Сумській області групу ударних дронів РФ. Також групу безпілотників було зафіксовано у Чорному морі, які рухалися в напрямку Миколаївської області.

Повітряні сили ЗСУ фіксують дрони РФ. Фото: скриншот з Telegram

Оновлено о 03:43

У Сумах знову було чути вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів пролунали у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі. Військові фіксували швидкісні цілі та дрони росіян.

Також ми писали, що у Дніпрі ворожий безпілотник влучив у будинок, внаслідок чого виникла пожежа та зруйновані квартири.