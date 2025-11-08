Вибухи у Сумах та Миколаєві 8 листопада через атаку дронів

У Сумах та Миколаєві було чути вибухи
Вибухи у Сумах та Миколаєві було чути прямо зараз, в ніч проти 8 листопада. Військові попереджали про загроза застосування дронів.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Сумах та Миколаєві в ніч проти 8 листопада
"У Сумах було чути вибух, передають наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 02:24.
Після цього стало відомо, що вибухи пролунали у Миколаєві.
Перед цим військові фіксували у Сумській області групу ударних дронів РФ. Також групу безпілотників було зафіксовано у Чорному морі, які рухалися в напрямку Миколаївської області.
Оновлено о 03:43
У Сумах знову було чути вибух.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів пролунали у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі. Військові фіксували швидкісні цілі та дрони росіян.
Також ми писали, що у Дніпрі ворожий безпілотник влучив у будинок, внаслідок чого виникла пожежа та зруйновані квартири.
