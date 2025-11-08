Вибухи у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі 8 листопада

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибухи у Дніпрі, на Харківщині та в Запоріжжі пролунали прямо зараз, в ніч проти 8 листопада. Їх було чути на тлі балістичної та дронової атаки з боку РФ.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Дніпрі, на Харківщині та в Запоріжжі в ніч проти 8 листопада

"У Дніпрі знову пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:51.

Водночас "Суспільне" та низка інших ЗМІ інформували про звуки вибухів у Харкові та Запоріжжі. Пізніше було уточнення, що вибухи були за межами Харкова.

Інформація про вибухи у передмісті Харкова. Фото: скриншот з Telegram "Суспільне Харків"

Все це відбулося у той час, коли Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з північного сходу, після чого фіксували швидкісні цілі у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Повітряні сили зафіксували ракети РФ. Фото: скриншот з Telegram

Де оголосили тривогу

Станом на 01:58 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що менше години тому у Дніпрі теж було чути вибухи. Військові фіксували навколо міста ворожі дрони.

Також ми писали, що менше години звуки вибухів було чути ще й Харкові. Над містом фіксувалися ударні безпілотники РФ, а також була ракетна атака. Судячи з усього, удари були по передмістю.