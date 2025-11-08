Вибухи у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі 8 листопада

У Дніпрі, Харкові та Запоріжжі повторно пролунали вибухи
Вибухи у Дніпрі, на Харківщині та в Запоріжжі пролунали прямо зараз, в ніч проти 8 листопада. Їх було чути на тлі балістичної та дронової атаки з боку РФ.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Дніпрі, на Харківщині та в Запоріжжі в ніч проти 8 листопада
"У Дніпрі знову пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:51.
Водночас "Суспільне" та низка інших ЗМІ інформували про звуки вибухів у Харкові та Запоріжжі. Пізніше було уточнення, що вибухи були за межами Харкова.
Все це відбулося у той час, коли Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з північного сходу, після чого фіксували швидкісні цілі у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:58 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше години тому у Дніпрі теж було чути вибухи. Військові фіксували навколо міста ворожі дрони.
Також ми писали, що менше години звуки вибухів було чути ще й Харкові. Над містом фіксувалися ударні безпілотники РФ, а також була ракетна атака. Судячи з усього, удари були по передмістю.
