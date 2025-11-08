Відео
Україна
Головна Новини дня У Дніпрі було чути звуки вибухів

У Дніпрі було чути звуки вибухів

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 01:30
Оновлено: 02:39
Вибухи у Дніпрі 8 листопада через атаку дронів
Вибух у місті. Ілюстративне фото: Апостроф

Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 8 листопада. Військові фіксували біля міста ворожі дрони.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звуки вибухів у Дніпрі в ніч проти 8 листопада

"У Дніпрі знову чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:26.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що на околиці міста є групи російських безпілотників.

Зазначимо, що перед цим у ЗМІ теж була інформація про вибухи у місті. Причому мережею ширилися кадри, на яких дрон влучив у житловий будинок, внаслідок чого там виникла велика діра та пожежа. Офіційних коментарів щодо цього поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:27 карта повітряних тривог має такий вигляд. Наразі тривога по всій Україні через те, що нещодавно росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К.

У Дніпрі було чути звуки вибухів - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що ввечері 7 листопада РФ атакувала дронами Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Також ми писали, що в той же вечір РФ вдарила авіабомбами по Харківській області. Через атаку пошкоджено АЗС та були постраждалі.

вибух Дніпро обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
