Взрывы в Днепре, Харькове и Запорожье 8 ноября

В Днепре, Харькове и Запорожье повторно прогремели взрывы
Взрывы в Днепре, на Харьковщине и в Запорожье прогремели прямо сейчас, в ночь на 8 ноября. Они были слышны на фоне баллистической и дроновой атаки со стороны РФ.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Днепре, на Харьковщине и в Запорожье в ночь на 8 ноября
"В Днепре снова прозвучала серия взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:51.
В то же время "Суспільне" и ряд других СМИ информировали о звуках взрывов в Харькове и Запорожье. Позже было уточнение, что взрывы были за пределами Харькова.
Все это произошло в то время, когда Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с северо-востока, после чего фиксировали скоростные цели в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:58 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что менее часа назад в Днепре тоже были слышны взрывы. Военные фиксировали вокруг города вражеские дроны.
Также мы писали, что меньше часа звуки взрывов были слышны еще и Харькове. Над городом фиксировались ударные беспилотники РФ, а также была ракетная атака. Судя по всему, удары были по пригороду.
