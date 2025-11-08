Взрывы в Днепре, Харькове и Запорожье 8 ноября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Днепре, на Харьковщине и в Запорожье прогремели прямо сейчас, в ночь на 8 ноября. Они были слышны на фоне баллистической и дроновой атаки со стороны РФ.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Днепре снова прозвучала серия взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:51.

В то же время "Суспільне" и ряд других СМИ информировали о звуках взрывов в Харькове и Запорожье. Позже было уточнение, что взрывы были за пределами Харькова.

Информация о взрывах в пригороде Харькова. Фото: скриншот из Telegram "Суспільне Харків"

Все это произошло в то время, когда Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с северо-востока, после чего фиксировали скоростные цели в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Воздушные силы зафиксировали ракеты РФ. Фото: скриншот из Telegram

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:58 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что менее часа назад в Днепре тоже были слышны взрывы. Военные фиксировали вокруг города вражеские дроны.

Также мы писали, что меньше часа звуки взрывов были слышны еще и Харькове. Над городом фиксировались ударные беспилотники РФ, а также была ракетная атака. Судя по всему, удары были по пригороду.