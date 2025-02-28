США прекращают помощь Украине в восстановлении энергосистемы

Уничтоженная энергоинфраструктура Украины в результате российской атаки. Фото: ДТЭК

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки останавливает помощь Украине в восстановлении энергосистемы. Речь идет об инициативе агентства USAID по международному развитию.

Об этом сообщает NBC News в пятницу, 28 февраля.

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Остановка помощи в восстановлении энергосистемы Украины

Госдеп США отменил программу USAID, которая вкладывала сотни миллионов долларов в восстановление энергосети Украины после атак российских оккупантов.

"Это значительно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня, и это сигнализирует России, что мы не заботимся об Украине или наших прошлых инвестициях", — сказал один из представителей USAID, который участвует в миссии в Украине.

По его словам, Россия пытается уничтожить экономику, но USAID играет центральную роль в помощи ей быть устойчивой, включая укрепление энергетической сети. По словам чиновника, украинскому правительству была оказана огромная поддержка.

Кроме остановки проекта по энергетической безопасности Украины, USAID значительно сокращает свою деятельность в стране.

Двое чиновников предостерегли, что сокращение присутствия в Украине ослабит ее энергетическую сеть, поскольку она продолжает подвергаться ударам российских ракет.

Напомним, во время встречи в Белом доме между Зеленским, Трампом и Вэнсом вспыхнула напряженная дискуссия о войне в Украине.

Впоследствии украинский лидер сделал первое заявление после скандала, в котором поблагодарил Штаты.