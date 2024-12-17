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В США суд принял решение по делу Трампа с участием порнозвезды

17 декабря 2024 09:20
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Суд принял решение по делу Трампа и порнозвезды
Трамп в зале суда. Фото: Polskie Radio
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Суд в Нью-Йорке вчера, 16 декабря, отказался отменить вердикт суда присяжных, признавших Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации отчетности по расходам из избирательного фонда во время его президентской кампании 2016 года.

Об этом пишет Financial Times.

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Судья Хуан Мерчан отклонил аргументы адвокатов Трампа, утверждавших, что решение Верховного Суда о неприкосновенности президента за действия в рамках официальных полномочий освобождает экс-президента от ответственности. Адвокаты Трампа заявили, что решение об иммунитете должно распространяться и на дело о взятках.

В свою очередь, обвинение настаивало, что преступления, инкриминирующие Трампу, были совершены до его избрания президентом.

"Трамп, скорее всего, обжалует это решение и назвал возбужденные против него уголовные дела политически мотивированной охотой на ведьм", — говорится в публикации.

В мае Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых записей. В процессе политик предложил актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс 130 000 долларов, чтобы та не рассказала об их связи перед выборами 2016 года. Трамп эту связь категорически отрицает.

Ранее мы писали, что суд США отказался закрывать дело Трампа о секретных документах. Речь идет об определенных "коробках с документами", которые политик перевез из Белого дома в свое имение в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Также новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может присутствовать на его инаугурации 20 января 2025 года. Однако если последний этого захочет.

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