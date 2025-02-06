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В США начались протесты против политики Трампа

6 февраля 2025 22:17
Евгения Брюховецкая - редактор
В США продолжаются протесты против политики новой администрации - видео
Протест в США. Фото: Axios
Евгения Брюховецкая - редактор

В Соединенных Штатах Америки в четверг, 6 февраля, начались массовые протесты граждан. Они выступают против политики нового президента Дональда Трампа и его соратника бизнесмена Илона Маска.

Об этом пишет AP.

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Протесты в США

Тысячи людей собрались в городах во многих штатах США, чтобы осудить действия новой администрации президента. Они возмущены, в частности, репрессиями против мигрантов и сворачиванием прав трансгендеров, а также предложением о принудительном переселении палестинцев из Сектора Газа.

Протесты в США: противодействие политике новой администрации
Протест в США. Фото: Axios
Массовые демонстрации в США против новой администрации и Маска
Протест в США. Фото: Axios

Протесты стали результатом движения, которое организовали в сети под хэштегами #buildtheresistance и #50501, что означает 50 протестов, 50 штатов, один день. Пользователи призвали американцев к действию фразами "отвергните фашизм" и "защитите нашу демократию".

В то же время отдельная критика направлена в адрес Маска, который вмешивается в работу государственных органов США — участники акций отмечают, что "его никто не выбирал".

Улицы США охвачены протестами: фото с места событий
Плакат на протесте в США. Фото: Axios
Протесты в Америке: граждане выражают недовольство новой администрацией
Люди с плакатами. Фото: Axios
Протесты в США: люди требуют изменений в политике новой администрации
Американцы вышли на протест. Фото: Axios

Напомним, Маск получил статус "специального государственного служащего", что позволяет ему работать на федеральное правительство, но при этом он освобожден от обязанности раскрывать финансовую информацию.

Также американский миллиардер заявил, что работает над закрытием Агентства США по международному развитию и Трамп его поддерживает.

США Илон Маск Дональд Трамп протесты Белый дом
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