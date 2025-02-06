В США продолжаются протесты против политики новой администрации - видео

Протест в США. Фото: Axios

В Соединенных Штатах Америки в четверг, 6 февраля, начались массовые протесты граждан. Они выступают против политики нового президента Дональда Трампа и его соратника бизнесмена Илона Маска.

Об этом пишет AP.

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Тысячи людей собрались в городах во многих штатах США, чтобы осудить действия новой администрации президента. Они возмущены, в частности, репрессиями против мигрантов и сворачиванием прав трансгендеров, а также предложением о принудительном переселении палестинцев из Сектора Газа.

Протест в США. Фото: Axios

Протест в США. Фото: Axios

Протесты стали результатом движения, которое организовали в сети под хэштегами #buildtheresistance и #50501, что означает 50 протестов, 50 штатов, один день. Пользователи призвали американцев к действию фразами "отвергните фашизм" и "защитите нашу демократию".

В то же время отдельная критика направлена в адрес Маска, который вмешивается в работу государственных органов США — участники акций отмечают, что "его никто не выбирал".

Плакат на протесте в США. Фото: Axios

Люди с плакатами. Фото: Axios

Американцы вышли на протест. Фото: Axios

Напомним, Маск получил статус "специального государственного служащего", что позволяет ему работать на федеральное правительство, но при этом он освобожден от обязанности раскрывать финансовую информацию.

Также американский миллиардер заявил, что работает над закрытием Агентства США по международному развитию и Трамп его поддерживает.