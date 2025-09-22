В США попрощались с Чарли Кирком — Трамп закрыл церемонию

В США попрощались с Кирком — что заявил Трамп на церемонии
В Соединенных Штатах Америки состоялось прощание с консервативным активистом Чарли Кирком. Лидер Дональд Трамп закрывал церемонию.
Об этом стало известно из прямой трансляции.
Прощание с Чарли Кирком в США
На стадионе, где происходило прощание, в целом собрались более 60 тысяч человек. Перед ними с речью выступила жена активиста Эрика Кирк.
По ее словам, она прощает стрелка.
"Чарли хотел помогать молодым людям, даже таким, как тот, кто отобрал у него жизнь", — заявила Эрика Кирк.
Церемонию закрывал Трамп, который назвал Кирка "миссионером с благородной целью". По его словам, активист не держал зла на оппонентов и желал им всего наилучшего.
"Он не питал ненависти к оппонентам. Он желал им самого лучшего. Вот здесь я не согласился с Чарли. Я ненавижу оппонента и не желаю ему добра. Мне жаль", — отметил лидер США.
Трамп заявил, что сейчас Чарли Кирк значительно "больше", чем был при жизни.
"Он вечный", — добавил он.
Рождение Чарли Кирка
Лидер США отметил, что наградит Кирка "Президентской медалью Свободы".
"Я вскоре награжу Чарли высшей гражданской наградой страны "Президентской медалью Свободы". Это высшая гражданская награда", — сообщил Трамп.
Напомним, рядом с лидером США на прощании заметили Илона Маска. В Белом доме показали фото.
Ранее Трамп рассказал, что 22-подозреваемого в убийстве Кирка сдали полиции его родственники. Речь идет о Тайлере Робинсоне.
Читайте Новини.LIVE!