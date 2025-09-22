Трамп сидел рядом с Маском на церемонии прощания с Чарли Кирком

Прощание с Кирком в США — Трампа и Маска заметили вместе
В Соединенных Штатах Америки 21 сентября состоялась церемония прощания с активистом Чарли Кирком. Президента Дональда Трампа заметили вместе с Илоном Маском.
Об этом стало известно из прямой трансляции Fox News.
Прощание с Чарли Кирком
Американский президент на церемонии прощания с Кирком сидел рядом с Маском и общался с ним.
Кроме того, Белый дом опубликовал их совместное фото.
"Для Чарли", — говорится в подписи под фото.
Напомним, американского лидера также сопровождал его сын Эрик Трамп. Они были в ложе, которую обустроили пуленепробиваемым стеклом.
Ранее прокуроры объяснили доказательства, которые могут указывать на убийство Кирка. Сейчас подозреваемым является Тайлер Робинсон.
