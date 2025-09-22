Видео
Главная Новости дня Прощание с Кирком в США — Трампа и Маска заметили вместе

Прощание с Кирком в США — Трампа и Маска заметили вместе

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 08:42
Трамп сидел рядом с Маском на церемонии прощания с Чарли Кирком
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Reuters TV via REUTERS

В Соединенных Штатах Америки 21 сентября состоялась церемония прощания с активистом Чарли Кирком. Президента Дональда Трампа заметили вместе с Илоном Маском.

Об этом стало известно из прямой трансляции Fox News.

Читайте также:

Прощание с Чарли Кирком

Американский президент на церемонии прощания с Кирком сидел рядом с Маском и общался с ним.

null
Трамп и Маск. Фото: кадр из видео

Кроме того, Белый дом опубликовал их совместное фото.

Ілон Маск та Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

"Для Чарли", — говорится в подписи под фото.

Напомним, американского лидера также сопровождал его сын Эрик Трамп. Они были в ложе, которую обустроили пуленепробиваемым стеклом.

Ранее прокуроры объяснили доказательства, которые могут указывать на убийство Кирка. Сейчас подозреваемым является Тайлер Робинсон.

США Илон Маск Дональд Трамп похороны Белый дом
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
