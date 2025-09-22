Трамп сидів поруч з Маском на церемонії прощання з Чарлі Кірком

Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: Reuters TV via REUTERS

У Сполучених Штатах Америки 21 вересня відбулася церемонія прощання із активістом Чарлі Кірком. Президента Дональда Трампа помітили разом з Ілоном Маском.

Про це стало відомо з прямої трансляції Fox News.

Реклама

Читайте також:

Прощання з Чарлі Кірком

Американський президент на церемонії прощання з Кірком сидів поруч з Маском та спілкувався з ним.

Трамп та Маск. Фото: кадр з відео

Крім того, Білий дім опублікував їхнє спільне фото.

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

"Для Чарлі", — йдеться у підписі під фото.

Нагадаємо, американського лідера також супроводжував його син Ерік Трамп. Вони були у ложі, яку облаштували куленепробивним склом.

Раніше прокурори пояснили докази, які можуть вказувати на вбивство Кірка. Наразі підозрюваним є Тайлер Робінсон.