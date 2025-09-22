Трамп сидів поруч з Маском на церемонії прощання з Чарлі Кірком

Прощання з Кірком у США — Трампа та Маска помітили разом
Дата публікації: 22 вересня 2025 08:42
Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: Reuters TV via REUTERS
У Сполучених Штатах Америки 21 вересня відбулася церемонія прощання із активістом Чарлі Кірком. Президента Дональда Трампа помітили разом з Ілоном Маском.
Про це стало відомо з прямої трансляції Fox News.
Прощання з Чарлі Кірком
Американський президент на церемонії прощання з Кірком сидів поруч з Маском та спілкувався з ним.
Крім того, Білий дім опублікував їхнє спільне фото.
"Для Чарлі", — йдеться у підписі під фото.
Нагадаємо, американського лідера також супроводжував його син Ерік Трамп. Вони були у ложі, яку облаштували куленепробивним склом.
Раніше прокурори пояснили докази, які можуть вказувати на вбивство Кірка. Наразі підозрюваним є Тайлер Робінсон.
