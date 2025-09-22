Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Прощання з Кірком у США — Трампа та Маска помітили разом

Прощання з Кірком у США — Трампа та Маска помітили разом

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 08:42
Трамп сидів поруч з Маском на церемонії прощання з Чарлі Кірком
Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: Reuters TV via REUTERS

У Сполучених Штатах Америки 21 вересня відбулася церемонія прощання із активістом Чарлі Кірком. Президента Дональда Трампа помітили разом з Ілоном Маском.

Про це стало відомо з прямої трансляції Fox News.

Реклама
Читайте також:

Прощання з Чарлі Кірком

Американський президент на церемонії прощання з Кірком сидів поруч з Маском та спілкувався з ним.

null
Трамп та Маск. Фото: кадр з відео

Крім того, Білий дім опублікував їхнє спільне фото.

Ілон Маск та Дональд Трамп
Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

"Для Чарлі", — йдеться у підписі під фото.

Нагадаємо, американського лідера також супроводжував його син Ерік Трамп. Вони були у ложі, яку облаштували куленепробивним склом.

Раніше прокурори пояснили докази, які можуть вказувати на вбивство Кірка. Наразі підозрюваним є Тайлер Робінсон.

США Ілон Маск Дональд Трамп похорон Білий дім
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації