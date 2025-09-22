Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У США попрощалися з Кірком — що заявив Трамп на церемонії

У США попрощалися з Кірком — що заявив Трамп на церемонії

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 11:06
У США попрощалися з Чарлі Кірком — Трамп закрив церемонію
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

У Сполучених Штатах Америки відбулося прощання з консервативним активістом Чарлі Кірком. Лідер Дональд Трамп закривав церемонію.

Про це стало відомо із прямої трансляції.

Реклама
Читайте також:

Прощання з Чарлі Кірком у США

На стадіоні, де відбувалося прощання, загалом зібралися понад 60 тисяч людей. Перед ними з промовою виступила дружина активіста Еріка Кірк.

За її словами, вона прощає стрільця.

"Чарлі хотів допомагати молодим людям, навіть таким, як той, хто відібрав у нього життя", — заявила Еріка Кірк.

Церемонію закривав Трамп, який назвав Кірка "місіонером із благородною метою". За його словами, активіст не тримав зла на опонентів та бажав їм всього найкращого.

"Він не мав ненависті до опонентів. Він бажав їм найкращого. Ось тут я не погодився з Чарлі. Я ненавиджу опонента і не бажаю йому добра. Мені шкода", — зазначив лідер США.

Трамп заявив, що наразі Чарлі Кірк значно "більший", ніж був за життя. 

"Він вічний", — додав він.

Народження Чарлі Кірка

Лідер США зауважив, що народить Кірка "Президентською медаллю Свободи".

"Я незабаром нагороджу Чарлі найвищою цивільною відзнакою країни "Президентською медаллю Свободи". Це найвища цивільна відзнака", — повідомив Трамп.

Нагадаємо, поруч з лідером США на прощанні помітили Ілона Маска. У Білому домі показали фото.

Раніше Трамп розповів, що 22-підозрюваного у вбивстві Кірка здали поліції його родичі. Йдеться про Тайлера Робінсона.

США Дональд Трамп нагорода похорон церемонія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації