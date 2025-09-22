У США попрощалися з Чарлі Кірком — Трамп закрив церемонію

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

У Сполучених Штатах Америки відбулося прощання з консервативним активістом Чарлі Кірком. Лідер Дональд Трамп закривав церемонію.

Про це стало відомо із прямої трансляції.

Прощання з Чарлі Кірком у США

На стадіоні, де відбувалося прощання, загалом зібралися понад 60 тисяч людей. Перед ними з промовою виступила дружина активіста Еріка Кірк.

За її словами, вона прощає стрільця.

"Чарлі хотів допомагати молодим людям, навіть таким, як той, хто відібрав у нього життя", — заявила Еріка Кірк.

Церемонію закривав Трамп, який назвав Кірка "місіонером із благородною метою". За його словами, активіст не тримав зла на опонентів та бажав їм всього найкращого.

"Він не мав ненависті до опонентів. Він бажав їм найкращого. Ось тут я не погодився з Чарлі. Я ненавиджу опонента і не бажаю йому добра. Мені шкода", — зазначив лідер США.

Трамп заявив, що наразі Чарлі Кірк значно "більший", ніж був за життя.

"Він вічний", — додав він.

Народження Чарлі Кірка

Лідер США зауважив, що народить Кірка "Президентською медаллю Свободи".

"Я незабаром нагороджу Чарлі найвищою цивільною відзнакою країни "Президентською медаллю Свободи". Це найвища цивільна відзнака", — повідомив Трамп.

Нагадаємо, поруч з лідером США на прощанні помітили Ілона Маска. У Білому домі показали фото.

Раніше Трамп розповів, що 22-підозрюваного у вбивстві Кірка здали поліції його родичі. Йдеться про Тайлера Робінсона.