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Во сколько обошлось США сбивание иранских ракет и дронов — известны цифры

5 октября 2024 00:16
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
США после отражения атаки Ирана и хуситов закупит оружия на 1,2 млн долларов
Запуск ракеты SM-6. Фото: twz
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В последнее время появились новые бюджетные документы, описывающие планы США потратить около 1,2 миллиарда долларов на поддержку военно-морских сил. Эти расходы, обусловленные недавними операциями против ракетно-дроновых атак из Ирана.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

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По данным Bloomberg, наибольшая доля средств, около 300 миллионов долларов, пойдет на техническое обслуживание, в том числе десантный корабль USS Bataan и авианосную ударную группу USS Eisenhower. Это ежегодные расходы по операциям в регионе Ближнего Востока.

Расходы, указанные в двух бюджетных документах, датированных 6 сентября, свидетельствуют, что часть из 1,2 млрд долларов будет направлена на приобретение вооружения. Наибольшие затраты предполагаются на закупку ракет SM-6 — примерно 276 миллионов долларов, что позволит приобрести около 65 ракет по цене около 4,2 миллионов долларов за единицу.

Также планируется пополнить запасы зенитных ракет Standard Missile-3 Block 1B, на которые потратят около 190 миллионов долларов. Как отмечается в публикации, стоимость одной ракеты составляет 9-10 миллионов долларов, что означает закупку до 19 ракет. Когда США помогали Израилю отразить атаку со стороны Ирана, они запустили около 12 ракет SM-3 для уничтожения иранских баллистических угроз. Кроме того, 25 миллионов долларов будет выделено на расширение производства ракет Standard Missile.

Дополнительные расходы включают 57,3 миллиона долларов на Tomahawk, 25 миллионов на комплекты JDAM, 7,4 миллиона на авиабомбы, а также 8,5 миллиона на ракеты AIM-9X Sidewinder. Также предусмотрено 26,4 миллиона долларов на перехватчик дронов Coyote Block 2, 20 млн на ракеты APKWS и 16 тысяч долларов на сигнальные ракеты.

Напомним, 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел центральных и восточных регионов Израиля, выпустив более 100 ракет по территории страны.

Впоследствии премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил израильтянам, что Иран "совершил большую ошибку". Глава государства пообещал, что Иран "заплатит" за это.

США Иран Израиль оружие ракеты

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