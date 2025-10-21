Украинцы хотели поджечь "Новую почту" в Бухаресте по заданию РФ

"Новая почта". Фото иллюстративное: "Новая почта"/Telegram

Румынская разведка сообщила, что двое граждан Украины планировали поджечь штаб-квартиру "Новой почты" в Бухаресте, отправив в офис посылки с зажигательными устройствами. По данным спецслужб, изъятые приборы имели дистанционные детонаторы и компоненты для отслеживания местонахождения.

Об этом сообщила разведка Румынии во вторник, 21 октября.

Румынская разведка заявила, что в период с 14 по 15 октября она отследила двух граждан Украины, которые въехали в Бухарест из Польши и присылали в штаб-квартиру "Новой почты" посылки со скрытыми взрывопожароопасными устройствами. По информации разведки, зажигательные элементы были скрыты в наушниках и автомобильных деталях и имели возможность дистанционного подрыва. Операцию, как утверждают, организовала более широкая сеть диверсантов под контролем российских спецслужб.

"Предварительное расследование выявляет сложный способ действия: использование зажигательных веществ (термита и нитрата бария), их сокрытие с возможностью дистанционного подрыва и принятие двумя гражданами Украины мер самозащиты, характерных для разведывательных служб", — отмечает румынская разведка.

Разведка уточнила, что изъятые посылки содержали также GPS-компоненты для отслеживания и дистанционного подрыва заряда, что свидетельствует о высоком уровне подготовки. Кроме того, сообщается, что Москва контролировала широкую сеть диверсантов, в которую, по версии разведки, входили задержанные лица. Сейчас продолжаются следственные действия и международная координация с целью установления всех обстоятельств.

Напомним, что в ночь на 9 октября из-за обстрелов Киева и области "Новая почта" временно приостановила работу своих сортировочных терминалов, что могло вызвать небольшие задержки в доставке отправлений.

Ранее мы также информировали, что 5 октября в Донецкой области в результате российского обстрела было полностью уничтожено отделение компании "Новая почта", где после удара вспыхнул масштабный пожар.