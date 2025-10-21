Українці хотіли підпалити "Нову пошту" в Бухаресті на завдання РФ

"Нова пошта". Фото ілюстративне: "Нова пошта"/Telegram

Румунська розвідка повідомила, що двоє громадян України планували підпалити штаб-квартиру "Нової пошти" у Бухаресті, відправивши до офісу посилки із запалювальними пристроями. За даними спецслужб, вилучені прилади мали дистанційні детонатори та компоненти для відстеження місцеперебування.

Про це повідомила розвідка Румунії у вівторок, 21 жовтня.

Румунська розвідка заявила, що у період з 14 по 15 жовтня вона відстежила двох громадян України, які в’їхали до Бухареста з Польщі і надсилали до штаб-квартири "Нової пошти" посилки зі схованими вибухово-запалювальними пристроями. За інформацією розвідки, запалювальні елементи були приховані в навушниках та автомобільних деталях і мали можливість дистанційного підриву. Операцію, як стверджують, організувала ширша мережа диверсантів під контролем російських спецслужб.

"Попереднє розслідування виявляє складний спосіб дії: використання запальних речовин (терміту та нітрату барію), їх приховування з можливістю дистанційного підриву та вжиття двома громадянами України заходів самозахисту, характерних для розвідувальних служб", — зазначає румунська розвідка.

Розвідка уточнила, що вилучені посилки містили також GPS-компоненти для відстеження і дистанційного підриву заряду, що свідчить про високий рівень підготовки. Крім того, повідомляється, що Москва контролювала широку мережу диверсантів, до якої, за версією розвідки, входили затримані особи. Наразі тривають слідчі дії та міжнародна координація з метою встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, що в ніч проти 9 жовтня через обстріли Києва та області "Нова пошта" тимчасово призупинила роботу своїх сортувальних терміналів, що могло спричинити невеликі затримки у доставленні відправлень.

Раніше ми також інформували, що 5 жовтня на Донеччині внаслідок російського обстрілу було повністю знищене відділення компанії "Нова пошта", де після удару спалахнула масштабна пожежа.