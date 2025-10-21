Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Румунії зірвали спробу підпалу "Нової пошти" — розвідка

У Румунії зірвали спробу підпалу "Нової пошти" — розвідка

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 18:45
Оновлено: 18:59
Українці хотіли підпалити "Нову пошту" в Бухаресті на завдання РФ
"Нова пошта". Фото ілюстративне: "Нова пошта"/Telegram

Румунська розвідка повідомила, що двоє громадян України планували підпалити штаб-квартиру "Нової пошти" у Бухаресті, відправивши до офісу посилки із запалювальними пристроями. За даними спецслужб, вилучені прилади мали дистанційні детонатори та компоненти для відстеження місцеперебування.

Про це повідомила розвідка Румунії у вівторок, 21 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Румунські спецслужби зірвали нову диверсійну операцію РФ

Румунська розвідка заявила, що у період з 14 по 15 жовтня вона відстежила двох громадян України, які в’їхали до Бухареста з Польщі і надсилали до штаб-квартири "Нової пошти" посилки зі схованими вибухово-запалювальними пристроями. За інформацією розвідки, запалювальні елементи були приховані в навушниках та автомобільних деталях і мали можливість дистанційного підриву. Операцію, як стверджують, організувала ширша мережа диверсантів під контролем російських спецслужб.

"Попереднє розслідування виявляє складний спосіб дії: використання запальних речовин (терміту та нітрату барію), їх приховування з можливістю дистанційного підриву та вжиття двома громадянами України заходів самозахисту, характерних для розвідувальних служб", — зазначає румунська розвідка.

Розвідка уточнила, що вилучені посилки містили також GPS-компоненти для відстеження і дистанційного підриву заряду, що свідчить про високий рівень підготовки. Крім того, повідомляється, що Москва контролювала широку мережу диверсантів, до якої, за версією розвідки, входили затримані особи. Наразі тривають слідчі дії та міжнародна координація з метою встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, що в ніч проти 9 жовтня через обстріли Києва та області "Нова пошта" тимчасово призупинила роботу своїх сортувальних терміналів, що могло спричинити невеликі затримки у доставленні відправлень.

Раніше ми також інформували, що 5 жовтня на Донеччині внаслідок російського обстрілу було повністю знищене відділення компанії "Нова пошта", де після удару спалахнула масштабна пожежа.

розвідка українці Румунія Нова пошта Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації