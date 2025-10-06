Відео
Головна Новини дня Росія атакувала відділення "Нової пошти" на Донеччині

Росія атакувала відділення "Нової пошти" на Донеччині

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 08:38
На Донеччині російський обстріл знищив відділення Нової пошти
Пожежа на пошті. Фото: Нова Пошта

Ввечері у неділю, 5 жовтня, унаслідок чергового російського обстрілу на Донеччині було повністю знищене відділення компанії "Нова пошта". Внаслідок атаки у приміщенні виникла масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Читайте також:

Росіяни атакували відділення "Нової пошти"  в Донецькій області

Як повідомила пресслужба компанії, на момент удару відділення не працювало, тому серед персоналу ніхто не постраждав. Унаслідок обстрілу згоріло 405 посилок клієнтів загальною задекларованою вартістю понад 1 мільйон гривень.

У компанії зазначили, що всі втрати будуть компенсовані. Найближчим часом представники "Нової пошти" зв’яжуться з клієнтами, чиї відправлення були знищені, та повідомлять деталі процедури відшкодування.

Нагадаємо, у суботу, 4 жовтня, російські війська атакували в Краматорську медичний комплекс

Також вчора, 5 жовтня, під атакою опинився Слов'янськ. Внаслідок обстрілу РФ постраждала дитина, пошкоджено кілька житлових будинків. 

пожежа Нова пошта Донецька область обстріли пошта посилки
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
