На Донеччині російський обстріл знищив відділення Нової пошти

Ввечері у неділю, 5 жовтня, унаслідок чергового російського обстрілу на Донеччині було повністю знищене відділення компанії "Нова пошта". Внаслідок атаки у приміщенні виникла масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Як повідомила пресслужба компанії, на момент удару відділення не працювало, тому серед персоналу ніхто не постраждав. Унаслідок обстрілу згоріло 405 посилок клієнтів загальною задекларованою вартістю понад 1 мільйон гривень.

У компанії зазначили, що всі втрати будуть компенсовані. Найближчим часом представники "Нової пошти" зв’яжуться з клієнтами, чиї відправлення були знищені, та повідомлять деталі процедури відшкодування.

Нагадаємо, у суботу, 4 жовтня, російські війська атакували в Краматорську медичний комплекс.

Також вчора, 5 жовтня, під атакою опинився Слов'янськ. Внаслідок обстрілу РФ постраждала дитина, пошкоджено кілька житлових будинків.