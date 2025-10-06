Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала отделение "Новой почты" в Донецкой области

Россия атаковала отделение "Новой почты" в Донецкой области

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 08:38
В Донецкой области российский обстрел уничтожил отделение Новой почты
Пожар на почте. Фото: Новая Почта

Вечером в воскресенье, 5 октября, в результате очередного российского обстрела в Донецкой области было полностью уничтожено отделение компании "Новая почта". В результате атаки в помещении возник масштабный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Реклама
Читайте также:

Россияне атаковали отделение "Новой почты" в Донецкой области

Как сообщила пресс-служба компании, на момент удара отделение не работало, поэтому среди персонала никто не пострадал. В результате обстрела сгорело 405 посылок клиентов общей задекларированной стоимостью более 1 миллиона гривен.

В компании отметили, что все потери будут компенсированы. В ближайшее время представители "Новой почты" свяжутся с клиентами, чьи отправления были уничтожены, и сообщат детали процедуры возмещения.

Напомним, в субботу, 4 октября, российские войска атаковали в Краматорске медицинский комплекс.

Также вчера, 5 октября, под атакой оказался Славянск. В результате обстрела РФ пострадал ребенок, повреждены несколько жилых домов.

пожар Новая почта Донецкая область обстрелы почта посылки
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации