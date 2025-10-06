В Донецкой области российский обстрел уничтожил отделение Новой почты

Пожар на почте. Фото: Новая Почта

Вечером в воскресенье, 5 октября, в результате очередного российского обстрела в Донецкой области было полностью уничтожено отделение компании "Новая почта". В результате атаки в помещении возник масштабный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Реклама

Читайте также:

Россияне атаковали отделение "Новой почты" в Донецкой области

Как сообщила пресс-служба компании, на момент удара отделение не работало, поэтому среди персонала никто не пострадал. В результате обстрела сгорело 405 посылок клиентов общей задекларированной стоимостью более 1 миллиона гривен.

В компании отметили, что все потери будут компенсированы. В ближайшее время представители "Новой почты" свяжутся с клиентами, чьи отправления были уничтожены, и сообщат детали процедуры возмещения.

Напомним, в субботу, 4 октября, российские войска атаковали в Краматорске медицинский комплекс.

Также вчера, 5 октября, под атакой оказался Славянск. В результате обстрела РФ пострадал ребенок, повреждены несколько жилых домов.