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Главная Новости дня У РФ нет ресурсов для нападения на Польшу: Сикорский предупредил о провокациях

У РФ нет ресурсов для нападения на Польшу: Сикорский предупредил о провокациях

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 19:30
Нападение РФ на Польшу — у Москвы недостаточно ресурсов
Радослав Сикорский. Фото: РАР

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у России нет достаточных средств для нападения на его страну. В то же время Москва может прибегнуть к провокациям против Польши.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Радослав Сикорский заявил итальянской газете Il Messaggero.

Нападет ли РФ на Польшу

Сикорский заявил, что сейчас в Польше нет паники по поводу того, что Россия может совершить нападение на страну. В то же время Варшава серьезно относится к угрозам со стороны Москвы.

"Беспокойство есть, потому что Путин напал на Украину, основываясь на оптимистичных и совершенно ошибочных оценках. Он вызвал огромные человеческие страдания и серьезные экономические убытки по всей Европе, приняв это безумное и преступное решение о вторжении в Украину. Поэтому мы не можем исключать, что, хотя он и не способен победить, он все равно может принять еще одно подобное решение", — сказал польский министр.

Он также прокомментировал материал в The Telegraph, в котором указывается, что США якобы предупреждали Польшу о возможных провокациях со стороны РФ с целью "проверки решимости НАТО". По словам чиновника, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Однако, поскольку "новость поступила из авторитетного издания, это может быть правдой".

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В то же время Радослав Сикорский выразил надежду, что разоблачение намерений РФ заставит ее отказаться от них.

"Именно поэтому мы посылаем россиянам сигнал: мы знаем, что они что-то готовят, так же как это было перед вторжением в Украину. И, заранее разоблачая их намерения, я надеюсь, что нам удастся убедить их отказаться от своей агрессивной позиции", — добавил чиновник.

Кроме того, он выразил уверенность, что у России нет достаточных ресурсов, чтобы напасть на Польшу. Сикорский отметил, что Варшава серьезно воспринимает угрозы со стороны Путина, но у него нет средств для нападения.

"Сегодня у Путина нет средств, чтобы напасть на нас: самое большее, он может попытаться устроить какую-то провокацию. Ему до сих пор не удалось завоевать Донбасс после почти тринадцати лет попыток", — подытожил министр иностранных дел Польши.

Как писали Новини.LIVE, Дмитрий Песков начал называть "сво" войну. В ЦПД считают, что таким образом Россия начинает готовить граждан к мобилизации.

В то же время Фридрих Мерц заявил, что у России нет никаких шансов победить Украину. Он анонсировал продолжение масштабной европейской помощи Киеву в 2026–2027 годах.

Польша нападение Россия Радослав Сикорский
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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