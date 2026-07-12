Напад РФ на Польщу — Москва не має достатньо ресурсів

Радослав Сікорський. Фото: РАР

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не має достатньо засобів, аби атакувати його країну. Водночас Москва може вдатися до провокацій проти Польщі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Радослав Сікорський заявив італійській газеті Il Messaggero.

Чи нападе РФ на Польщу

Сікорський заявив, що зараз у Польщі немає паніки щодо того, що Росія може здійснити напад на країну. Водночас Варшава серйозно ставиться до погроз із Москви.

"Занепокоєння є, бо Путін напав на Україну, ґрунтуючись на оптимістичних і цілком хибних оцінках. Він спричинив величезні людські страждання та серйозні економічні збитки по всій Європі, ухваливши це божевільне й злочинне рішення про вторгнення в Україну. Тому ми не можемо виключати, що, хоч він і не здатен перемогти, він все одно може ухвалити ще одне подібне рішення", — сказав польський міністр.

Він також висловився про матеріал в The Telegraph, де вказується, що США нібито попереджали Польщу про можливі провокації з боку РФ для "випробовування рішучості НАТО". За словами посадовця, він не може це ні підтвердити, ні спростувати. Однак, оскільки "новина походить з авторитетного видання, це може бути правдою".

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У той же час Радослав Сікорський висловив сподівання, що викриття намірів РФ змусять її відмовитися від них.

"Саме тому ми надсилаємо росіянам сигнал: ми знаємо, що вони щось готують, так само як це було перед вторгненням в Україну. І, заздалегідь викриваючи їхні наміри, я сподіваюся, що нам вдасться переконати їх відмовитися від своєї агресивної позиції", — додав посадовець.

Крім того, він висловив впевненість, що Росія не має достатньо ресурсу, аби напасти на Польщу. Сікорський зазначив, що погрози від Путіна Варшава сприймає серйозно, але він не має засобів для нападу.

"Сьогодні Путін не має засобів, щоб напасти на нас: щонайбільше він може спробувати влаштувати якусь провокацію. Йому досі не вдалося завоювати Донбас після майже тринадцяти років спроб", — підсумував міністр закордонних справ Польщі.

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