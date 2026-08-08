У Путина не будет победы в Украине: Зеленский о том, на что может пойти РФ

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не сможет одержать победу в войне против Украины. По его словам, Кремль продолжит оказывать давление на Украину с помощью ракетных ударов, кибератак и запугивания.

Об этом Зеленский рассказал в интервью "ТСН", передает Новини.LIVE.

Зеленский рассказал о планах Путина

По словам президента, российский лидер Владимир Путин по-прежнему стремится захватить Донбасс, однако Украина не собирается добровольно покидать свои территории.

"Ему нужно захватить Донбасс. Мы уходить сами по себе не собираемся. Никто не будет покидать свое государство, своих людей и просто уходить. Потому что никто не гарантирует, что этот человек не пойдет дальше", — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что Россия может продолжать применять различные методы давления, поскольку не способна достичь желаемого результата на поле боя.

По словам Зеленского, в РФ также рассматривают возможность проведения масштабной мобилизации без официального объявления. Речь идет, в частности, о привлечении людей через так называемые "теневые контракты" и другие механизмы.

Путин может назвать договоренности с США своей победой

Зеленский предположил, что российский президент будет пытаться представить договоренности, обсуждавшиеся с американской стороной в Анкоридже, как свое собственное достижение.

В то же время глава государства подчеркнул необходимость прекращения огня. По его мнению, сейчас обе стороны объективно нуждаются в таком шаге, ведь никто не может точно знать, чем закончится война.

"Сейчас обе стороны конфликта объективно нуждаются в прекращении огня, поскольку никто не знает, как именно закончится эта война", — сказал Зеленский.

Зеленский призвал украинцев сохранять единство

Президент также подчеркнул, что Украина сможет преодолеть будущие вызовы, если общество будет сохранять внутреннее единство.

По его словам, украинцам необходимо сосредоточиться на фундаментальных вещах — взаимном уважении, взаимопонимании и совместной работе ради государства.

"Если мы будем стоять, знаете, как сильное государство, которым все нас видят в мире, то он ничего не сделает с Украиной, абсолютно ничего, не сможет сломить нас", — отметил президент.

Он добавил, что Россия с начала полномасштабной войны не смогла сломить Украину, однако Путин, по его мнению, по-прежнему рассчитывает добиться этого.

"С начала войны он не сломил нас, но хочет сделать это в какой-то момент", — сказал Зеленский.

Новини.LIVE писали, что Украине необходимо дополнительное финансирование для наращивания производства вооружений собственным оборонно-промышленным комплексом. Президент Владимир Зеленский отметил, что украинские средства защиты и поражения стоят дешевле, чем аналогичная продукция других стран.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot. В то же время глава государства отметил, что нынешних объемов недостаточно, а в 2026 году поставки стали меньше, чем годом ранее.