Зеленский: У Украины нет и не будет таких денег, как у России на войну

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидером Сербии 8 августа 2026 года. Фото: Reuters

Украине требуется дополнительное финансирование для увеличения производства вооружений собственной оборонной промышленностью. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что произведенные в Украине средства защиты и ведения боевых действий обходятся дешевле, чем в других странах. В то же время глава государства заявил, что таких финансовых ресурсов, которые Россия тратит на войну, у Украины нет и не будет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского, сделанное в субботу, 8 августа.

Зеленский заявил о необходимости дополнительных средств для оборонной промышленности

Владимир Зеленский подчеркнул важность поиска дополнительных средств для украинской оборонной промышленности. По его словам, Украина должна бороться за каждую копейку, поскольку производимые внутри страны средства защиты и ведения боевых действий стоят дешевле, чем в других странах.

Президент также отметил, что над поиском необходимых ресурсов нужно работать ежедневно:

"Потому что Украина борется, в Украине средства, которые мы производим для защиты и для борьбы, дешевле, чем в других странах. И поэтому здесь нужно бороться за каждую копейку, извините, и каждый день. Что мы не видим, что неизвестно, но я-то знаю, я всё вижу, и мне известно".

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Украинская оборонная промышленность может увеличить производство вдвое

По словам президента, украинская оборонная промышленность обладает соответствующими возможностями для увеличения объемов производства. Для этого, подчеркнул Зеленский, необходимы дополнительные средства.

Он уточнил, что речь идет о крупных суммах, в частности о миллиарде. В то же время президент отметил, что вопрос финансирования обсуждал с сербским коллегой Александром Вучичем.

"И над этим нужно работать. Дополнительные средства для того, чтобы украинская оборонная промышленность производила в два раза больше, потому что возможности есть. Это большие деньги. Просто большие деньги. Это миллиард. Сегодня меня спрашивал президент, я ему рассказал, но не будем сейчас об этом говорить в СМИ...", — пояснил лидер.

Зеленский сравнил финансовые возможности Украины и России

В то же время Зеленский подчеркнул, что у Украины нет таких финансовых ресурсов, которые Россия направляет на войну. При этом он отметил, что при поддержке Европы и других стран Украина может получать необходимые для обороны ресурсы.

Отдельно президент подчеркнул необходимость дополнительного финансирования именно украинского производства, чтобы наращивать выпуск необходимого оружия и других средств защиты.

"Таких денег, как у России, которая тратит средства на войну, у Украины нет и не будет. У нас есть то, что нам нужно благодаря европейской помощи других стран. Но дополнительные средства на исключительно украинское производство — это то, что необходимо", — отметил глава государства.

Новини.LIVE сообщали, что у Украины есть договоренности с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot, однако нынешних объемов недостаточно. Владимир Зеленский отметил, что в 2026 году поставки стали меньше, чем годом ранее, поэтому Киев ищет дополнительные ракеты в Европе. В то же время Украина работает над возможностью самостоятельного производства ракет для Patriot.

Новини.LIVE также сообщали, что 7 августа 2026 года Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации в Донецкой области и защите Константиновки и Славянска. Стороны также обсудили укрепление ПВО и противоракетной обороны, а также получение ракет от партнеров. Отдельно речь шла об ударах по российским объектам и далекобойных санкциях против РФ.