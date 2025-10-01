В Новой Каховке погиб коллаборационист Владимир Леонтьев

Последствия взрыва дрона. Фото: соцсети

Сегодня, 1 октября, утром во время атаки вражеского дрона типа "Баба-яга" был ранен бывший "председатель Совета депутатов" Новой Каховки Владимир Леонтьев, известный как пророссийский коллаборационист. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако впоследствии он скончался от полученных ранений.

Об этом сообщил российский гауляйтер и коллаборационист Владимир Сальдо.

Он заявил, что врачи боролись за жизнь Леонтьева, но спасти не удалось. В своем обращении Сальдо назвал Леонтьева "настоящим патриотом России" и одним из первых сторонников партии "Единая Россия" на Херсонщине.

Леонтьев долгое время возглавлял Новую Каховку после начала полномасштабного вторжения и активно сотрудничал с оккупационными властями. Украинские правоохранительные органы расследовали его деятельность в рамках уголовных производств по коллаборационизму.

Напомним, недавно на Херсонщине судили депутата Каховского райсовета за коллаборационную деятельность с оккупантами.

Также в Запорожской области наказали мужчину, который согласился работать на российские спецслужбы и корректировал удары.