Україна
У Новій Каховці ліквідовано колаборанта Володимира Леонтьєва

У Новій Каховці ліквідовано колаборанта Володимира Леонтьєва

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 12:29
У Новій Каховці загинув колаборант Володимир Леонтьєв
Наслідки вибуху дрона. Фото: соцмережі

Сьогодні, 1 жовтня, вранці під час атаки ворожого дрона типу "Баба-яга" був поранений колишній "голова Ради депутатів" Нової Каховки Володимир Леонтьєв, відомий як проросійський колаборант. Його у тяжкому стані доставили до лікарні, однак згодом він помер від отриманих поранень.

Про це повідомив російський гауляйтер і колаборант Володимир Сальдо.

Читайте також:

На Херсонщині ліквідували гауляйтера Нової Каховки Леонтьєва

Він заявив, що лікарі боролися за життя Леонтьєва, але врятувати не вдалося. У своєму зверненні Сальдо назвав Леонтьєва "справжнім патріотом Росії" та одним із перших прихильників партії "Єдина Росія" на Херсонщині.

null
Наслідки вибуху дрона. Фото: соцмережі

Леонтьєв довгий час очолював Нову Каховку після початку повномасштабного вторгнення та активно співпрацював із окупаційною владою. Українські правоохоронні органи розслідували його діяльність у межах кримінальних проваджень щодо колабораціонізму.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині судили депутата Каховської райради за  колабораційну діяльність із окупантами.

Також у Запорізькій області покарали чоловіка, який погодився працювати на російські спецслужби та коригував удари.

смерть вибух Херсонська область Колаборант Володимир Сальдо FPV-дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
