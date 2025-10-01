У Новій Каховці загинув колаборант Володимир Леонтьєв

У Новій Каховці ліквідовано колаборанта Володимира Леонтьєва
Сьогодні, 1 жовтня, вранці під час атаки ворожого дрона типу "Баба-яга" був поранений колишній "голова Ради депутатів" Нової Каховки Володимир Леонтьєв, відомий як проросійський колаборант. Його у тяжкому стані доставили до лікарні, однак згодом він помер від отриманих поранень.
Про це повідомив російський гауляйтер і колаборант Володимир Сальдо.
На Херсонщині ліквідували гауляйтера Нової Каховки Леонтьєва
Він заявив, що лікарі боролися за життя Леонтьєва, але врятувати не вдалося. У своєму зверненні Сальдо назвав Леонтьєва "справжнім патріотом Росії" та одним із перших прихильників партії "Єдина Росія" на Херсонщині.
Леонтьєв довгий час очолював Нову Каховку після початку повномасштабного вторгнення та активно співпрацював із окупаційною владою. Українські правоохоронні органи розслідували його діяльність у межах кримінальних проваджень щодо колабораціонізму.
Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині судили депутата Каховської райради за колабораційну діяльність із окупантами.
Також у Запорізькій області покарали чоловіка, який погодився працювати на російські спецслужби та коригував удари.
