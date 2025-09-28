За коллаборационизм мужчина заочно получил 9 лет тюрьмы, ведь скрывается в РФ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Судом вынесен приговор депутату Каховского райсовета, который был признан виновным в коллаборационистской деятельности. За участие в незаконном оккупационном режиме он приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Детали дела

Следствие установило, что в сентябре 2022 года обвиняемый согласился сотрудничать с оккупационными властями и стал занимать должность так называемого "начальника отдела земельных отношений" в незаконном "Департаменте племенного животноводства, растениеводства и земельных отношений" созданном оккупантами "Министерством сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области".

В ноябре того же года он возглавил этот псевдодепартамент. На этой должности он формировал аппарат незаконного органа власти, организовывал его деятельность и контролировал сферу сельского хозяйства. В частности, занимался перерегистрацией агропредприятий по российскому законодательству.

Что решил суд

Приговор в 9 лет лишения свободы вынесен заочно, ведь преступник скрывается на территории РФ. Реальное отбывание наказания начнется с момента задержания осужденного.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводило Управление СБУ в Херсонской области.

