Правящая коалиция Германии распалась — когда могут быть выборы

Заседание Бундестага. Фото: Deutscher Bundestag

В начале следующего года канцлер Германии Олаф Шольц планирует вынести на рассмотрение Бундестага вопрос вотума доверия правительству. Это может привести к перевыборам. Причиной распада коалиции стало то, что в проекте бюджета Германии на следующий год есть дефицит более чем в 13 млрд евро. Решить эту проблему партии коалиции не могут.

Об этом в среду, 6 ноября, сообщает РБК-Украина.

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Олаф Шольц отметил, что вынести решение он планирует в первую неделю сессии Бундестага в 2025 году.

"Я буду просить вотум доверия правительства, чтобы Бундестаг мог проголосовать за это 15 января", — отметил Шольц.

От ответа депутатов зависит проведение досрочных выборов. В таком случае можно будет провести выборы согласно срокам, установленным в Конституции. То есть, не позже конца марта. Он также подчеркнул, что экономика Германии не может ждать, пока состоятся новые выборы.

"Я сейчас скоро постараюсь поговорить с лидером оппозиции Фридрихом Мерцем. Я хотел бы предложить возможность конструктивно поработать над двумя, а может быть, и более важными для нашей страны вопросами: укрепление нашей экономики и нашей обороны", — сказал Шольц.

Реакция на заявление Шольца

Алиса Вайдель с партии "Альтернатива для Германии"отметила, что такое решение было ожидаемым.

"Конец коалиции "светофоров" — это увольнение для нашей страны. Конец самопровозглашенной "коалиции прогресса", которая семимильными шагами довела Германию до экономической пропасти", был более чем назревшим", — прокомментировала Вайдель.

На развал коалиции отреагировали и "Зеленые". Вице-канцлер и министр экономики Роберт Габек отметил, что Германии придется уже весной принимать новое решение по поводу следующей правительственной коалиции.

"К тому времени мы находимся на должности, и мы твердо полны решимости полностью выполнять обязанности правительства и обеспечивать стабильность, которую Германия может и должна обеспечить в Европе", — заявил он.

Министр финансов и лидер "Свободной демократической партии" Кристиан Линднер отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц не прилагает сил к тому, чтобы найти решение проблем.

"Свободные демократы и дальше готовы нести ответственность за эту страну. И мы будем бороться за то же в другом правительстве в следующем году", — отметил Линднер.

Повлияет ли это на поддержку Украины

Такая ситуация не должна отразиться на помощи Украины, отметила министр иностранных дел и сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок. Она подчеркнула, что Германия продолжит поддерживать Украину.

"Мы не только не покидаем Украину саму, но мы укрепляем ее", — заявила Бербок.

Она также отметила, что Украина получит дополнительные инвестиции. По ее словам, речь идет о миллиардах.

Напомним, Германия предложила Украине альтернативу вступлению в НАТО. Речь идет о "нейтральном" статусе по аналогии с Финляндией.

Владимир Зеленский провел встречу с министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок. В ходе встречи обсудили военную поддержку Украины.