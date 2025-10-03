В Кропивницком мужчина ранил полицейского - его задержали

Нож в руках. Иллюстративное фото: Depositphotos

В пятницу, 3 октября, утром в Кропивницком 47-летний местный житель во время проверки военно-учетных документов напал на полицейского. Правоохранитель получил ранение в предплечье.

Об этом сообщает полиция Кировоградской области.

Читайте также:

Детали дела

Правоохранитель потерял значительное количество крови и сейчас находится под наблюдением врачей.

Злоумышленника задержали на месте происшествия, а нож, которым было совершено нападение, изъяли для проведения экспертиз.

По факту нападения начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Санкция статьи — до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Луцке завершилось судебное разбирательство дела против мужчины, который совершил нападение с ножом на военнослужащего ТЦК. Во время заседания подсудимый полностью признал свою вину, что стало ключевым моментом в вынесении приговора.

А на Закарпатье произошел инцидент с участием 15-летнего ученика, который планировал нападение на свою школу с использованием холодного оружия. Во время подготовки к преступлению подросток вел прямую трансляцию на одной из популярных стриминговых платформ.