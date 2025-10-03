У Кропивницькому чоловік поранив поліцейського - його затримали

Ніж в руках. Ілюстративне фото: Depositphotos

У п'ятницю, 3 жовтня, вранці у Кропивницькому 47-річний місцевий мешканець під час перевірки військово-облікових документів напав на поліцейського. Правоохоронець отримав поранення в передпліччя.

Про це повідомляє поліція Кіровоградської області.

Деталі справи

Правоохоронець втратив значну кількість крові й наразі перебуває під наглядом лікарів.

Зловмисника затримали на місці події, а ножа, яким було скоєно напад, вилучили для проведення експертиз.

За фактом нападу розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 345 Кримінального кодексу України, що передбачає погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті — до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Луцьку завершився судовий розгляд справи проти чоловіка, який здійснив напад із ножем на військовослужбовця ТЦК. Під час засідання підсудний повністю визнав свою провину, що стало ключовим моментом у винесенні вироку.

А на Закарпатті стався інцидент за участю 15-річного учня, який планував напад на свою школу з використанням холодної зброї. Під час підготовки до злочину підліток вів пряму трансляцію на одній із популярних стримінгових платформ.