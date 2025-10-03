У Кропивницькому чоловік поранив поліцейського - його затримали

У Кропивницькому чоловік кинувся з ножем на поліцейського
У п'ятницю, 3 жовтня, вранці у Кропивницькому 47-річний місцевий мешканець під час перевірки військово-облікових документів напав на поліцейського. Правоохоронець отримав поранення в передпліччя.
Про це повідомляє поліція Кіровоградської області.
Деталі справи
Правоохоронець втратив значну кількість крові й наразі перебуває під наглядом лікарів.
Зловмисника затримали на місці події, а ножа, яким було скоєно напад, вилучили для проведення експертиз.
За фактом нападу розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 345 Кримінального кодексу України, що передбачає погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті — до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Луцьку завершився судовий розгляд справи проти чоловіка, який здійснив напад із ножем на військовослужбовця ТЦК. Під час засідання підсудний повністю визнав свою провину, що стало ключовим моментом у винесенні вироку.
А на Закарпатті стався інцидент за участю 15-річного учня, який планував напад на свою школу з використанням холодної зброї. Під час підготовки до злочину підліток вів пряму трансляцію на одній із популярних стримінгових платформ.
