Головна Новини дня На Закарпатті 15-річний юнак планував напад на школу — деталі

На Закарпатті 15-річний юнак планував напад на школу — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 11:39
Юнак хотів напасти на школу — на Закарпатті затримала учня
Поліція під час виконання. Ілюстративне фото: Патрульна поліція

На Закарпатті 15-річний учень готував напад з холодною зброєю на свою школу. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній зі стримінгових платформ. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram 5 вересня. 

Читайте також:

Учень готував збройний напад на школу

Клименко розповів, що учня затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час він розпочав пряму трансляцію на одній зі стримінгових платформ. 

null
Зброя, яку знайшли в учня. Фото: t.me/Klymenko_MVS

"Оперативну інформацію про підготовку злочину ми отримали у співпраці з правоохоронними органами Великої Британії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри", — розповів міністр.

Зазначається, що поліцейські діяли комплексно, аби не витрачати часу та зупинити наміри школяра. Для цього:

  • кіберполіція аналізувала всі доступні дані;
  • кримінальна поліція проводила оперативні заходи;
  • біля навчального закладу виставили посилену охорону. 

За словами Клименка, напад попереджено і діти разом з педагогами у безпеці. Наразі тривають слідчі дії. Попередньо відомо, що школяр хотів напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.

"Дякую всім залученим підрозділам поліції Закарпаття за професійність і злагодженість дій, які рятують життя", — сказав очільник МВС.

Нагадаємо, 22 серпня у США напали на біженку з України. 23-річна дівчина загинула на місці. 

Також ми писали, що на Одещині через ревнощі чоловік ледь не зарізав дружину. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

зброя напад поліція Закарпаття школа
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
