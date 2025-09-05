Юнак хотів напасти на школу — на Закарпатті затримала учня

Поліція під час виконання. Ілюстративне фото: Патрульна поліція

На Закарпатті 15-річний учень готував напад з холодною зброєю на свою школу. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній зі стримінгових платформ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram 5 вересня.

Реклама

Читайте також:

Учень готував збройний напад на школу

Клименко розповів, що учня затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час він розпочав пряму трансляцію на одній зі стримінгових платформ.

Зброя, яку знайшли в учня. Фото: t.me/Klymenko_MVS

"Оперативну інформацію про підготовку злочину ми отримали у співпраці з правоохоронними органами Великої Британії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри", — розповів міністр.

Зазначається, що поліцейські діяли комплексно, аби не витрачати часу та зупинити наміри школяра. Для цього:

кіберполіція аналізувала всі доступні дані;

кримінальна поліція проводила оперативні заходи;

біля навчального закладу виставили посилену охорону.

За словами Клименка, напад попереджено і діти разом з педагогами у безпеці. Наразі тривають слідчі дії. Попередньо відомо, що школяр хотів напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.

"Дякую всім залученим підрозділам поліції Закарпаття за професійність і злагодженість дій, які рятують життя", — сказав очільник МВС.

Нагадаємо, 22 серпня у США напали на біженку з України. 23-річна дівчина загинула на місці.

Також ми писали, що на Одещині через ревнощі чоловік ледь не зарізав дружину. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.