Юноша хотел напасть на школу — на Закарпатье задержали ученика

На Закарпатье 15-летний юноша планировал нападение на школу
На Закарпатье 15-летний ученик готовил нападение с холодным оружием на свою школу. В это время парень уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram 5 сентября.
Ученик готовил вооруженное нападение на школу
Клименко рассказал, что ученика задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В это время он начал прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.
"Оперативную информацию о подготовке преступления мы получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях", — рассказал министр.
Отмечается, что полицейские действовали комплексно, чтобы не тратить времени и остановить намерения школьника. Для этого:
- киберполиция анализировала все доступные данные;
- криминальная полиция проводила оперативные мероприятия;
- возле учебного заведения выставили усиленную охрану.
По словам Клименко, нападение предупреждено и дети вместе с педагогами в безопасности. Сейчас продолжаются следственные действия. Предварительно известно, что школьник хотел напасть на учеников и транслировать это в соцсети.
"Спасибо всем привлеченным подразделениям полиции Закарпатья за профессионализм и слаженность действий, которые спасают жизни", — сказал глава МВД.
