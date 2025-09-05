Юноша хотел напасть на школу — на Закарпатье задержали ученика

Полиция во время исполнения. Иллюстративное фото: Патрульная полиция

На Закарпатье 15-летний ученик готовил нападение с холодным оружием на свою школу. В это время парень уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram 5 сентября.

Реклама

Читайте также:

Ученик готовил вооруженное нападение на школу

Клименко рассказал, что ученика задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В это время он начал прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.

Оружие, которое нашли у ученика. Фото: t.me/Klymenko_MVS

"Оперативную информацию о подготовке преступления мы получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях", — рассказал министр.

Отмечается, что полицейские действовали комплексно, чтобы не тратить времени и остановить намерения школьника. Для этого:

киберполиция анализировала все доступные данные;

криминальная полиция проводила оперативные мероприятия;

возле учебного заведения выставили усиленную охрану.

По словам Клименко, нападение предупреждено и дети вместе с педагогами в безопасности. Сейчас продолжаются следственные действия. Предварительно известно, что школьник хотел напасть на учеников и транслировать это в соцсети.

"Спасибо всем привлеченным подразделениям полиции Закарпатья за профессионализм и слаженность действий, которые спасают жизни", — сказал глава МВД.

Напомним, 22 августа в США напали на беженку из Украины. 23-летняя девушка погибла на месте.

Также мы писали, что в Одесской области из-за ревности мужчина едва не зарезал жену. Ему грозит до восьми лет заключения.