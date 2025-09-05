Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Закарпатье 15-летний юноша планировал нападение на школу

На Закарпатье 15-летний юноша планировал нападение на школу

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 11:39
Юноша хотел напасть на школу — на Закарпатье задержали ученика
Полиция во время исполнения. Иллюстративное фото: Патрульная полиция

На Закарпатье 15-летний ученик готовил нападение с холодным оружием на свою школу. В это время парень уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram 5 сентября.

Реклама
Читайте также:

Ученик готовил вооруженное нападение на школу

Клименко рассказал, что ученика задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В это время он начал прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.

null
Оружие, которое нашли у ученика. Фото: t.me/Klymenko_MVS

"Оперативную информацию о подготовке преступления мы получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях", — рассказал министр.

Отмечается, что полицейские действовали комплексно, чтобы не тратить времени и остановить намерения школьника. Для этого:

  • киберполиция анализировала все доступные данные;
  • криминальная полиция проводила оперативные мероприятия;
  • возле учебного заведения выставили усиленную охрану.

По словам Клименко, нападение предупреждено и дети вместе с педагогами в безопасности. Сейчас продолжаются следственные действия. Предварительно известно, что школьник хотел напасть на учеников и транслировать это в соцсети.

"Спасибо всем привлеченным подразделениям полиции Закарпатья за профессионализм и слаженность действий, которые спасают жизни", — сказал глава МВД.

Напомним, 22 августа в США напали на беженку из Украины. 23-летняя девушка погибла на месте.

Также мы писали, что в Одесской области из-за ревности мужчина едва не зарезал жену. Ему грозит до восьми лет заключения.

оружие нападение полиция Закарпатье школа
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации