Главная Новости дня В Китае "объяснили", почему началась война в Украине

В Китае "объяснили", почему началась война в Украине

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 17:59
В Китае заговорили о причине войны в Украине
Го Цзякунь. Фото: Jessica Lee/EP

Представитель Министра иностранных дел Китая Го Цзякунь сделал заявление о войне в Украине. Он назвал "причину", почему начались боевые действия.

Об этом Го Цзякунь говорил во время брифинга в пятницу, 26 сентября.

Читайте также:

В Китае заговорили о войне в Украине

Представитель МИД прокомментировал последние заявления западных политиков о том, что страна могла бы давить на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине. По словам Цзякуна, Китай не является стороной, которая развязала "кризис", или его участником.

Он подчеркнул, что речь идет не о Китае, который якобы стремится затянуть войну или получить из нее выгоду, а о "других сторонах".

"Перекладывание ответственности на Китай не решит вопрос", — заявил Цзякунь.

По его словам, корни войны "лежат в региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе, которые долго накапливались".

"Только путем учета законных интересов безопасности всех сторон и создания с помощью диалога и переговоров сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности можно найти правильный путь решения проблемы", — добавил представитель МИД.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в завершении войны РФ против Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что основными спонсорами российской войны являются две страны. Речь идет о Китае и Индии.

война Китай МИД Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
