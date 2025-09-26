У Китаї заговорили про причину війни в Україні

Ґо Цзякунь. Фото: Jessica Lee/EP

Речник Міністра закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь зробив заяву про війну в Україні. Він назвав "причину", чому почалися бойові дії.

Про це Ґо Цзякунь говорив під час брифінгу у пʼятницю, 26 вересня.

Реклама

Читайте також:

У Китаї заговорили про війну в Україні

Речник МЗС прокоментував останні заяви західних політиків про те, що країна могла б тиснути на Росію, аби вона припинила війну в Україні. За словами Цзякуна, Китай не є стороною, яка розвʼязала "кризу", або її учасником.

Він наголосив, що йдеться не про Китай, який нібито прагне затягнути війну чи отримати з неї вигоду, а про "інші сторони".

"Перекладання відповідальності на Китай не вирішить питання", — заявив Цзякунь.

За його словами, коріння війни "лежить у регіональних суперечностях у сфері безпеки в Європі, що довго накопичувалися".

"Тільки шляхом врахування законних інтересів безпеки всіх сторін та створення за допомогою діалогу й переговорів збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки можна знайти правильний шлях вирішення проблеми", — додав речник МЗС.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у завершенні війни РФ проти України.

Раніше президент США Дональд Трамп наголосив, що основними спонсорами російської війни є дві країни. Йдеться про Китай та Індію.