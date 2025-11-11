Херсон под обстрелами РФ - как люди живут в городе

Юрий Соболевский. Фото: Херсонский областной совет

В Херсоне сейчас остается только 50-60 тысяч жителей. Сейчас город постоянно страдает от обстрелов врага.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире программы День.LIVE.

По словам Соболевского, большинство людей вынуждены покидать город из-за постоянных российских обстрелов, которые фактически уничтожают Херсон. Инфраструктура сильно повреждена, значительная часть жилья разрушена, а местный бизнес едва выживает.

"Многие хотят вернуться, но это физически опасно. Жить под постоянными обстрелами проще, чем жить под страхом, что в любой момент ФСБшники или росгвардейцы заедут к тебе домой, заберут на подвал, и там уже никаких шансов на выход нет", — подчеркнул Соболевский.

Чиновник подчеркнул, что несмотря на сложные условия, херсонцы продолжают держаться и помогать друг другу, сохраняя веру в будущее восстановление города.

Напомним, что 11 ноября Зеленский приехал в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.

Впоследствии президент Зеленский заявил об усилении защиты Херсона.