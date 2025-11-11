Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Херсонском облсовете раскрыли, как люди выживают под обстрелами

В Херсонском облсовете раскрыли, как люди выживают под обстрелами

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 23:48
обновлено: 00:32
Херсон под обстрелами РФ - как люди живут в городе
Юрий Соболевский. Фото: Херсонский областной совет

В Херсоне сейчас остается только 50-60 тысяч жителей. Сейчас город постоянно страдает от обстрелов врага.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире программы День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Херсон под обстрелами РФ

По словам Соболевского, большинство людей вынуждены покидать город из-за постоянных российских обстрелов, которые фактически уничтожают Херсон. Инфраструктура сильно повреждена, значительная часть жилья разрушена, а местный бизнес едва выживает.

"Многие хотят вернуться, но это физически опасно. Жить под постоянными обстрелами проще, чем жить под страхом, что в любой момент ФСБшники или росгвардейцы заедут к тебе домой, заберут на подвал, и там уже никаких шансов на выход нет", — подчеркнул Соболевский.

Чиновник подчеркнул, что несмотря на сложные условия, херсонцы продолжают держаться и помогать друг другу, сохраняя веру в будущее восстановление города.

Напомним, что 11 ноября Зеленский приехал в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.

Впоследствии президент Зеленский заявил об усилении защиты Херсона.

Херсон обстрелы Херсонская область война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации