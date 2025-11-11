Відео
У Херсонській облраді розповіли, як місто виживає під обстрілами

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 23:48
Оновлено: 00:32
Херсон під обстрілами РФ - як люди живуть у місті
Юрій Соболевський. Фото: Херсонська обласна рада

У Херсоні нині залишається лише 50–60 тисяч мешканців. Наразі місто постійно страждає від обстрілів ворога.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі програми День.LIVE.

Читайте також:

Херсон під обстрілами РФ

За словами Соболевського, більшість людей змушені залишати місто через постійні російські обстріли, які фактично знищують Херсон. Інфраструктура сильно пошкоджена, значна частина житла зруйнована, а місцевий бізнес ледве виживає.

"Багато хто хоче повернутися, але це фізично небезпечно. Жити під постійними обстрілами простіше, ніж жити під страхом, що в будь-яку мить ФСБшники або росгвардійці заїдуть до тебе додому, заберуть на підвал, і там уже ніяких шансів на вихід немає", — наголосив Соболевський.

Посадовець підкреслив, що попри складні умови, херсонці продовжують триматися й допомагати одне одному, зберігаючи віру в майбутнє відновлення міста.

Нагадаємо, що 11 листопада Зеленський приїхав до Херсона з нагоди третьої річниці деокупації міста.

Згодом президент Зеленський заявив про посилення захисту Херсона.

Херсон обстріли Херсонська область війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
