Министр обороны Канады отреагировал на ультиматум США о ПВО Golden Dome

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти. Фото: REUTERS/Blair Gable

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что страна самостоятельно будет принимать решения относительно собственной безопасности и суверенитета. В частности, он отреагировал на заявление от президента США Дональда Трампа, который снова заговорил о возможности присоединения Канады к Соединенным Штатам в качестве "51-го штата". Однако на этот раз лидер США предложил Канаде за это бесплатное участие в системе противоракетной обороны Golden Dome.

Об этом сообщает CBC.

Реклама

Читайте также:

Министр обороны Канады отреагировал на предложение Трампа

"Я давно понял, что когда дело доходит до управления отношениями с другими странами, вы можете контролировать только то, что вы можете контролировать. И то, что мы можем контролировать сейчас, — это решения по укреплению нашего суверенитета и нашей безопасности. Мы также можем контролировать наши расходы",- заявил Макгинти.

Трамп ранее заявлял в соцсетях, что Канада должна будет заплатить 61 миллиард долларов США за участие в системе Golden Dome, если останется "отдельной, но неравноправной нацией", однако если согласится стать 51-м штатом — это не будет стоить ей ничего.

Макгинти не комментировал сумму, озвученную Трампом, но пообещал, что больше деталей по оборонным расходам будет представлено осенью в бюджете.

"Я не в состоянии оценить цифры. Когда мы представим бюджет, у нас будет гораздо больше информации о том, что мы собираемся делать", — подытожил Макгинти.

Напомним, ранее в Канаде сделали заявление, что там считают более целесообразным инвестировать в "Золотой купол" от США.

Тем временем в КНДР отреагировали на идею США создать так называемый "Золотой купол" ПВО-системы и обвинили в провокации ядерной войны.