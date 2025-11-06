Массированная атака дронами на Каменское — есть погибший и раненые

Атакованный российским дроном дом. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на 6 ноября российские войска совершили массированную атаку дронами по Каменскому на Днепропетровщине. Один из дронов попал в жилую многоэтажку, есть жертвы.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

По сообщениям местных властей, в городе вспыхнуло несколько пожаров, повреждены жилые дома, автомобили, инфраструктурные объекты и транспортное предприятие. В одном из подъездов четырехэтажного дома частично разрушена крыша и перекрытия.

Медики и спасатели помогают пострадавшим. Фото: Днепропетровская ОГА

Четверо раненых до сих пор находятся в больницах. Известно, что 30-летняя женщина в тяжелом состоянии, другие пострадавшие сейчас в состоянии средней тяжести.

Спасатели завершили разбирать завалы разрушенной многоэтажки, где, по предварительной информации, мог оставаться еще один человек. Впоследствии из-под обломков таки достали тело погибшего.

Рядом с местом удара повреждены еще несколько домов. На месте работают спасатели, полиция, коммунальные службы, благотворители и мобильный ЦПАУ. Людям оказывают помощь, фиксируют убытки, принимают заявления о разрушенном имуществе, выдают строительные материалы и горячее питание.

В ОВА добавили, что шесть человек, которые потеряли жилье, временно расселили в общежитии.

Напомним, сегодня днем, 6 ноября, в результате атаки России по Днепропетровщине произошло обесточивание шахт — под землей находится более 2595 шахтеров.

Также в 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского подтвердили гибель украинских защитников из-за атаки РФ по Днепропетровщине 1 ноября.