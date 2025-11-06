Відео
Україна
У Кам'янському розібрали завали після атаки РФ — знайшли тіло

У Кам’янському розібрали завали після атаки РФ — знайшли тіло

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 14:55
Оновлено: 14:59
Масована атака дронами на Кам’янське — є загиблий і поранені
Атакований російським дроном будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 6 листопада російські війська здійснили масовану атаку дронами по Кам’янському на Дніпропетровщині. Один з дронів влучив у житлову багатоповерхівку, є жертви. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненкою. 

Читайте також:

У Кам'янському під завалами будинку знайшли тіло

За повідомленнями місцевої влади, в місті спалахнули кілька пожеж, пошкоджено житлові будинки, автомобілі, інфраструктурні об’єкти та транспортне підприємство. В одному з під’їздів чотириповерхового будинку частково зруйновано дах і перекриття.

Кам'янське
Медики та рятувальники допомагають постраждалим. Фото: Дніпропетровська ОВА

Четверо поранених досі перебувають у лікарнях. Відомо, що 30-річна жінка у важкому стані, інші постраждалі наразі у стані середньої тяжкості.

Рятувальники завершили розбирати завали зруйнованої багатоповерхівки, де, за попередньою інформацією, міг залишатися ще один чоловік. Згодом з-під уламків таки дістали тіло загиблого.

Поруч із місцем удару пошкоджено ще кілька будинків. На місці працюють рятувальники, поліція, комунальні служби, благодійники та мобільний ЦНАП. Людям надають допомогу, фіксують збитки, приймають заяви про зруйноване майно, видають будівельні матеріали та гаряче харчування.

В ОВА додали, що шістьох людей, які втратили житло, тимчасово розселили в гуртожитку.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 6 листопада, внаслідок атаки Росії по Дніпропетровщині відбулося знеструмлення шахт — під землею перебуває понад 2595 шахтарів

Також у 35-й окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського підтвердили загибель українських захисників через атаку РФ по Дніпропетровщині 1 листопада. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
