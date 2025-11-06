Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни дронами атакували Дніпропетровщину — є постраждалі

Росіяни дронами атакували Дніпропетровщину — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 08:33
Оновлено: 08:46
Росіяни атакували Дніпропетровщину — є поранені
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

У ніч проти 6 листопада російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед цивільних, а також пожежі й руйнування.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Дніпропетровщину
Рятувальники на місці атаки РФ на Дніпропетровщині. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

У ніч проти 6 листопада російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали восьмеро людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Атака РФ
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Крім того, дронами ворог вдарив й по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства.

По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.

Обстріл
Пожежа внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Нещодавно росіяни масовано атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого загинула жінка.

Нагадаємо, що 1 листопада окупанти завдали удару по Дніпропетровській області — загинули військові.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації