Росіяни атакували Дніпропетровщину — є поранені

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

У ніч проти 6 листопада російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед цивільних, а також пожежі й руйнування.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

Рятувальники на місці атаки РФ на Дніпропетровщині. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

У ніч проти 6 листопада російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали восьмеро людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Крім того, дронами ворог вдарив й по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства.

По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.

Пожежа внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Нещодавно росіяни масовано атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого загинула жінка.

Нагадаємо, що 1 листопада окупанти завдали удару по Дніпропетровській області — загинули військові.