Росіяни атакували Дніпропетровщину — є поранені

Росіяни дронами атакували Дніпропетровщину — є постраждалі
У ніч проти 6 листопада російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед цивільних, а також пожежі й руйнування.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.
Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки
У ніч проти 6 листопада російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками.
Внаслідок ворожого обстрілу постраждали восьмеро людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.
Крім того, дронами ворог вдарив й по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства.
По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.
Нещодавно росіяни масовано атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого загинула жінка.
Нагадаємо, що 1 листопада окупанти завдали удару по Дніпропетровській області — загинули військові.
