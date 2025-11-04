Відео
Головна Новини дня Росія атакувала Дніпропетровщину — загинула жінка, є постраждалі

Росія атакувала Дніпропетровщину — загинула жінка, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 08:08
Оновлено: 08:08
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину — загинула жінка
Медики та надзвичайники рятують людей на Дніпропетровщині після атаки РФ. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Російські окупанти ракетами та безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, також є поранені — серед них діти.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у вівторок, 4 листопада, в Telegram.

Пожежа внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

Отже, російські загарбники атакували Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та дронами.

Внаслідок ворожого удару загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка — госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих.

Обстріл РФ
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Крім того, зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель.

По Васильківській громаді противник вдарив КАБом. Потрощені авто.

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами, артилерією та РСЗВ "Град". Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Постраждали троє чоловіків — 43, 51 і 52 років. Всі лікуватимуться вдома. Понівечене авто швидкої.

По Павлограду ворог влучив безпілотником. Пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 листопада у Харкові лунали потужні вибухи — в напрямку міста летіли дрони.

Раніше ми інформували, що 1 листопада російські окупанти завдали удару по військових ЗСУ на Дніпропетровщині.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
