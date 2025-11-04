Видео
Главная Новости дня Россия атаковала Днепропетровщину — погибла женщина, есть раненые

Россия атаковала Днепропетровщину — погибла женщина, есть раненые

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 08:08
обновлено: 08:35
Россияне обстреляли Днепропетровскую область — погибла женщина
Медики и чрезвычайники спасают людей на Днепропетровщине после атаки РФ. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Российские оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела погибла женщина, также есть раненые — среди них дети.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко во вторник, 4 ноября, в Telegram.

Атака РФ
Пожар в результате атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия

Итак, российские захватчики атаковали Николаевскую громаду Синельниковского района ракетой и дронами.

В результате вражеского удара погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали. Среди них двое детей. 15-летний парень будет лечиться амбулаторно. Пятилетняя девочка — госпитализирована в тяжелом состоянии. Как и двое взрослых.

Обстріл РФ
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Кроме того, занялись кафе-магазин, частный дом и авто. Побиты 12 домов.

По Васильковской громаде противник ударил КАБом. Разбиты авто.

По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами, артиллерией и РСЗО "Град". Попал по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Пострадали трое мужчин — 43, 51 и 52 лет. Все будут лечиться дома. Изуродовано авто скорой помощи.

По Павлограду враг попал беспилотником. Повреждена инфраструктура.

Напомним, что в ночь на 4 ноября в Харькове раздавались мощные взрывы — в направлении города летели дроны.

Ранее мы информировали, что 1 ноября российские оккупанты нанесли удар по военным ВСУ на Днепропетровщине.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
