Россияне атаковали Днепропетровскую область — есть раненые

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

В ночь на 6 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданских, а также пожары и разрушения.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

Спасатели на месте атаки РФ на Днепропетровщине. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Атака РФ на Днепропетровщину — какие последствия

В ночь на 6 ноября российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.

В результате вражеского обстрела пострадали восемь человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки. Повреждены авто. Нанесен урон инфраструктуре, транспортному предприятию.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Кроме того, дронами враг ударил и по Петропавловской громаде Синельниковского района. Загорелось здание коммунального предприятия.

По Никопольщине российская армия продолжала целиться FPV-дронами и артиллерией. Била по самому Никополю и Покровской громаде. Повреждены пятиэтажка, частный дом, линия электропередач.

Пожар в результате атаки РФ на Днепропетровщину. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Недавно россияне массированно атаковали Днепропетровскую область, в результате чего погибла женщина.

Напомним, что 1 ноября оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области — погибли военные.