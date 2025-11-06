Россияне атаковали Днепропетровскую область — есть раненые

Россияне дронами атаковали Днепропетровщину — есть пострадавшие
В ночь на 6 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданских, а также пожары и разрушения.
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.
Атака РФ на Днепропетровщину — какие последствия
В ночь на 6 ноября российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.
В результате вражеского обстрела пострадали восемь человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки. Повреждены авто. Нанесен урон инфраструктуре, транспортному предприятию.
Кроме того, дронами враг ударил и по Петропавловской громаде Синельниковского района. Загорелось здание коммунального предприятия.
По Никопольщине российская армия продолжала целиться FPV-дронами и артиллерией. Била по самому Никополю и Покровской громаде. Повреждены пятиэтажка, частный дом, линия электропередач.
Недавно россияне массированно атаковали Днепропетровскую область, в результате чего погибла женщина.
Напомним, что 1 ноября оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области — погибли военные.
