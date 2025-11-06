Видео
Главная Новости дня Россияне дронами атаковали Днепропетровщину — есть пострадавшие

Россияне дронами атаковали Днепропетровщину — есть пострадавшие

Ua en ru
Дата публикации 6 ноября 2025 08:33
обновлено: 11:40
Россияне атаковали Днепропетровскую область — есть раненые
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

В ночь на 6 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданских, а также пожары и разрушения.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

Атака РФ на Дніпропетровщину
Спасатели на месте атаки РФ на Днепропетровщине. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Атака РФ на Днепропетровщину — какие последствия

В ночь на 6 ноября российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.

В результате вражеского обстрела пострадали восемь человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки. Повреждены авто. Нанесен урон инфраструктуре, транспортному предприятию.

Атака РФ
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Кроме того, дронами враг ударил и по Петропавловской громаде Синельниковского района. Загорелось здание коммунального предприятия.

По Никопольщине российская армия продолжала целиться FPV-дронами и артиллерией. Била по самому Никополю и Покровской громаде. Повреждены пятиэтажка, частный дом, линия электропередач.

Обстріл
Пожар в результате атаки РФ на Днепропетровщину. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Недавно россияне массированно атаковали Днепропетровскую область, в результате чего погибла женщина.

Напомним, что 1 ноября оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области — погибли военные.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака разрушения пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
