Удар РФ по Днепропетровщине — под землей оказались 2595 горняков

Удар РФ по Днепропетровщине — под землей оказались 2595 горняков

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 14:29
обновлено: 15:53
Обесточивание шахт на Днепропетровщине - под землей оказались 2595 горняков
Шахтеры. Иллюстративное фото: УНИАН

В результате очередной атаки России по Днепропетровской области в четверг, 6 ноября, были обесточены восемь угольных шахт. На момент удара под землей находились 2595 горняков.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Читайте также:

Из-за удара РФ на Днепропетровщине обесточены шахты

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Спасатели и персонал шахт оперативно организовали подъем людей на поверхность.

"Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна — оставить украинцев без света и тепла зимой", — заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Через удар РФ знеструмлено шахти на Дніпропетровщині
Заявление Минэнерго. Фото: скриншот сообщения Telegram

Напомним, днем 6 ноября армия РФ нанесла удар по критической инфраструктуре в Павлограде. В результате дроновой атаки город и часть Синельниковского района остались без света.

А также мы сообщали, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты осуществили массированную атаку БпЛА по Днепропетровщине — есть пострадавшие среди гражданского населения.

Минэнерго Днепропетровская область обстрелы шахтеры война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
