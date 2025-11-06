Обесточивание шахт на Днепропетровщине - под землей оказались 2595 горняков

Удар РФ по Днепропетровщине — под землей оказались 2595 горняков
В результате очередной атаки России по Днепропетровской области в четверг, 6 ноября, были обесточены восемь угольных шахт. На момент удара под землей находились 2595 горняков.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
Из-за удара РФ на Днепропетровщине обесточены шахты
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Спасатели и персонал шахт оперативно организовали подъем людей на поверхность.
"Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна — оставить украинцев без света и тепла зимой", — заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
Напомним, днем 6 ноября армия РФ нанесла удар по критической инфраструктуре в Павлограде. В результате дроновой атаки город и часть Синельниковского района остались без света.
А также мы сообщали, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты осуществили массированную атаку БпЛА по Днепропетровщине — есть пострадавшие среди гражданского населения.
